Antalyalı üretici düşünceli: Suriyeli işçi dönüşü planlıyor

Antalya'daki tarlalarda çalışan Suriyeli işçiler, ülkelerine dönme planı yapıyor.
Aksu ilçesinde seralarda 7 kişilik ailesiyle birlikte çalışan Ahmed Abbas, 1 yıl içerisinde ülkesine dönme planı yapıyor. Abbas, "Ülkemde durumlar düzelirse gideceğim. Günde 1.500 lira kazanıyorum ya da çalıştığım seralarda hasatta 3'te 1 kazanca çalışıyorum" bilgini verdi.
KENDİ İŞÇİMİZE SAHİP ÇIKALIM
Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Suriyelilerin ülkelerine gitmesi gerektiğini ifade ederek, "Suriyeliler gitsin, onları kendi ülkelerinde destekleyelim. Ucuz iş gücü diyerek kaliteyi düşürdük. Kendi vatandaşımıza, kendi işçimize sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı. 25 dönüm serada domates ürettiğini belirten Mehmet Yılmaz, "Hem kalabalıklar hem de işlerini severek yapıyorlar. Giderlerse zor durumda kalacağız. Maliyetleri de etkiler. Ürünlerin fiyatı yükselecek" diye konuştu.