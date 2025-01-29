Antalyalı üretici düşünceli: Suriyeli işçi dönüşü planlıyor

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Suriyelilerin ülkelerine gitmesi gerektiğini ifade ederek, "Suriyeliler gitsin, onları kendi ülkelerinde destekleyelim. Ucuz iş gücü diyerek kaliteyi düşürdük. Kendi vatandaşımıza, kendi işçimize sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı. 25 dönüm serada domates ürettiğini belirten Mehmet Yılmaz, "Hem kalabalıklar hem de işlerini severek yapıyorlar. Giderlerse zor durumda kalacağız. Maliyetleri de etkiler. Ürünlerin fiyatı yükselecek" diye konuştu.