E-ihracatın yarısı KOBİ'lerden

KOBİ’ler, e-ihracat alanındaki gelişimini sürdürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve KOSGEB’in verilerine göre, geçtiğimiz yıl e-ihracat yapan KOBİ sayısı yüzde 38 arttı. Bu işletmeler, Türkiye’nin toplam e-ihracat hacminin yüzde 45’ini gerçekleştirdi ve bu oran her geçen yıl artış göstermeye devam ediyor.

EN ÇOK TALEP TEKSTİL VE MOBİLYAYA

E-ihracatta KOBİ’lerin lokomotif sektörleri arasında tekstil, hazır giyim, mobilya, el yapımı ürünler ve elektronik ürünler yer aldı. Türk tekstili, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları sayesinde özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde yoğun talep görürken, mobilya sektörü de tasarım odaklı ürünleriyle dikkat çekti. Son dönemde el yapımı ürünler, takı ve dekorasyon eşyaları gibi niş alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’ler, küresel pazarda rekabet avantajı yakaladı.

YENİ PAZARLAR AÇILIYOR

KOBİ’lerin en güçlü olduğu pazarlar arasında Avrupa ülkeleri başı çekerken, Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya’ya yapılan e-ihracatın artışı da dikkat çekti. Avrupa’ya yapılan e-ihracatta ise Almanya, Hollanda ve İngiltere başı çekerken, Asya’da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar en büyük alıcılar arasında yer aldı. KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek olmak amacıyla bir dizi teşvik ve finansman paketi sundu. Özellikle “E-İhracat Teşvik Programı” ile KOBİ’lerin dijital mağaza kurulumlarına, uluslararası e-ticaret platformlarına üyeliklerine, lojistik ve pazarlama giderlerine önemli ölçüde destek veriliyor. Bunun yanı sıra, Dijital Pazarlama Destek Programı ile işletmelerin sosyal medya reklamları,

SEO ve içerik pazarlama faaliyetleri gibi alanlarda daha etkili olabilmeleri hedefleniyor.

DİJİTAL EĞİTİMLERLE KOBİ’LER GÜÇLENİYOR

Ticaret Bakanlığı ve ihracatçı birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programları, KOBİ’lerin e-ihracat süreçlerine adaptasyonunu hızlandırıyor. 2024 yılında 50 binden fazla işletme, dijital pazarlama, lojistik, vergi süreçleri ve uluslararası e-ticaret platformlarının kullanımı gibi konularda eğitim aldı. Uzmanlar, bu eğitimlerin işletmelerin dijitalleşme sürecini hızlandırarak küresel pazarda daha fazla yer almalarını sağladığını belirtiyor.

Hedef 10 milyar dolar

Türkiye, 2025 yılı itibarıyla KOBİ’lerin e-ihracat hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda, e-ticaret platformlarıyla yapılacak yeni iş birlikleri, teknolojik altyapıya

yönelik yatırımlar ve küresel pazar odaklı teşviklerle KOBİ’lerin uluslararası pazardaki konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.







