Araç kiralamaya turizm dopingi

Türkiye’nin geçen yıl turizmde ulaştığı rekor turist sayısı, yerli/yabancı turistlere hizmet veren araç kiralama şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Turizmi seyahatle destekleyen rolü sayesinde yoğun talep gören araç kiralama şirketleri geçen yılki cirolarını yüzde 80’lere varan oranda artırdı. Sektör paydaşları bu yıl turizmdeki artışla bağlantılı olarak rekor bekliyor.

ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRIYOR

Turizmin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Turizm birkaç senedir çok iyi gidiyor ve bu sene de rekor bekleniyor. Bu sayede biz geçen seneki ciromuzu yüzde 80 büyüttük. Yurt dışından Türkiye’ye gelen misafirlerimizin cirosundaki artış yüzde 120’ye vardı. Yurt dışı büyümemizde ciddi bir faktör. Enterprise’ın 95 ülkede operasyonu var ve buralardan önemli miktarda rezervasyon alıyoruz” dedi. Yabancı müşterilerinin Türkiye’de araç kiralamaları çoğunlukla dövizle yaptığını söyleyen Tangün, bu sayede ülkeye döviz kazandırdıklarını da ifade etti.

Enterprise Türkiye’nin CEO’su Özarslan Tangün

ÜLKE POTANSİYELİ SEKTÖRÜ BÜYÜTTÜ

82 milyon vatandaşın sağladığı hacmin yanı sıra ülkeye 40 milyon turist gelmesinin ve THY’nin de 75 milyon yolcuyu Türkiye’ye taşımasının araç kiralamada istikrarlı büyümeyi sağladığını anlatan Tangün, şöyle devam etti:

“Geçen sene turist sayısı oldukça yüksekti ama kişi başı harcama düşük olduğu için 2015’teki rekoru geçemedik. Bu sene 750 dolar harcama bekleniyor kişi başına. Bu olursa, başarılı bir turizm sezonu olacak gibi görünüyor. Biz kendi rezervasyonlarımızdan da bu trendi görüyoruz. Yurt dışı rezervasyonlarda haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarına baktığımızda geçen seneye göre ciddi artışlar var.”

REKLAM

TOPLAM 200 BİN ARAÇ MÜMKÜN

2014’ten beri sektörün büyümesi yüzde 10-15 iken kendi şirketlerinin Türkiye’de 3-4 katı büyüdüğünü kaydeden Tangün, Enterprise’ın globaldeki gücü ve kendilerinin lokaldeki kredibilitelerinin yanı sıra THY, Anadolu Jet ve Türk Telekom’la yaptıkları işbirliklerinin bu gelişimde etkili olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda, Enterprise Türkiye’nin toplamda yaklaşık 9 bin araçla pazar payını yüzde 18-20’lere çıkardığının bilgisi verildi. Tangün ayrıca, ülkemizdeki tüm şirketlerin toplam 40-45 bin bandında olan bireysel araç kiralama parkının 150-200 bin adete çıkma potansiyeli olduğunu da dile getirdi.

İstanbul Havalimanı önemli

Enterprise’ın UEFA’nın global sponsoru olması dolayısıyla şirketin Türkiye organizasyonu, Azerbaycan’daki UEFA Avrupa Ligi Finali için Türk gazetecileri Bakü’de ağırladı.

Bu kapsamda Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, şirketlerini ve sektörel gelişmeleri değerlendirdi. Dünyanın en yüksek ziyaretçi ağına sahip mekanlarından olacak İstanbul Havalimanı’yla büyüme hızlarının artmasını beklediklerini ifade eden Tangün, ilk etapta İstanbul Havalimanı’nda yaklaşık bin 500 araçları olduğunu belirtti. Tangün ayrıca, Enterprise olarak VIP transfer hizmeti başlattıklarını vurgulayarak, “Havaalanından alıp evinize ya da otelinize götürüyoruz” dedi.

Hibrit araç anlaşması örnek oldu

Toyota ile bin adetlik hibrit araç alımı anlaşması imzaladıklarını dile getiren Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, Türkiye özelinde inisiyatif alarak yaptıkları bu anlaşmanın Avrupa Enterprise’dan takdir topladığını söyledi. Tangün, “Bizden bilgi aldılar. Avrupa Enterprise da bölgesinde uygulanabilirliği yönünde çalışmalara başladı” dedi. Tangün, ayrıca şunları dile getirdi: “Türkiye’de geçen sene 3 bin 800 adet hibrit araç satıldı. Biz kiralama şirketi olarak tek seferde bin adet hibrit model alacağız. Türkiye’deki en büyük hibrit filosu bizde. İnsanların hibrit araçları daha iyi anlaması ve kullanıp test etmesi için tüm ofislerimizden bu araçları sunuyoruz.”

EKONOMİ Yıl sonuna kadar 27 yeni İş Kulübü