Ekonomi Aralanan kapı yüz güldürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aralanan kapı yüz güldürdü

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı Türk kirazına kapı araladı. Gerginliğin kendileri için fırsata dönüştüğünü anlatan sektör temsilcileri, bu yıl ilk kez Çin pazarına girdiklerini söylüyor. Yetkililer, ülkeye 171 ton kiraz sattıklarını belirterek, kısa sürede alandaki toplam ihracatı 2,3 milyar $ ‘dan 5 milyar $’a çıkarmanın mümkün olduğunu kaydediyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Tarım sektöründe hem üreticinin yüzü gülüyor.
Tarım sektöründe hem üreticinin yüzü gülüyor.

ABD ile Çin arasında yaşanan ekonomik kriz, Türk ticareti için fırsata dönüştü. Tarım sektöründe hem üreticinin hem ihracatçının yüzü gülüyor. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, bu yıl kiraz ihracatında sıçramaya neden olacak Çin pazarına ilk kez girildiğini söyledi.

Senih Yazgan

ABD’NİN TAHTINI SALLAYACAK

ABD’nin meyveye ek vergi koymasının Çin’in gözünde Türk kirazını avantajlı hale getirdiğini dile getiren Yazgan, şunları kaydetti: “Bu fırsatı değerlendirebilirsek, pazardaki en büyük rakibimiz ABD’nin pazarını elinden alabiliriz. Türkiye’nin Çin’e açılabilmesi için Türk Hava Yolları’nın kargo seferleri koyması ya da özel hava kargo şirketlerinden tedarik etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer ülkelerden uçak kiralanmasının yolu da açılabilir.”

5 MİLYAR $ MÜMKÜN

Yazgan, 1,3 milyar nüfuslu Çin’in, kiraz başta olmak üzere yaş meyve sebze ihracatı için çok geniş bir pazar olduğunu vurgulayıp, şöyle konuştu: “Bu ülkeye bu yıl 171 ton kiraz ihraç ettik. Çok güzel dönüşler aldık.” Çinli tüketicinin Türk kirazından övgüyle bahsettiğini anlatan Yazgan, “Çin pazarına kirazla girdik ama bununla yetinmeyeceğiz. Portakal ve limon ihracatını bu pazara sokmak için çalışacağız” ifadesini kullandı. Narenciye üretiminin yüzde 60’ının Çin’e satılabileceğine işaret eden Yazgan, “Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2,3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı, 5 milyar dolara yükseltebiliriz diye düşünüyorum” dedi. Uzak Doğu pazarına Çin’le girdiklerini belirten Senih Yazgan, “Çin pazarına Japonya ve Tayvan’ı dahil edebilirsek bu pazarlardaki meyve sebze taleplerine yetişemeyebiliriz. ABD’nin Çin’e 13 bin 560 ton kiraz ihracatı var. ABD-Çin arasındaki gerginlik ticarete de yansıdı” diye konuştu.

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ÜRETİMDE BİRİNCİYİZ

Geçtiğimiz yıl 161,7 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlatan Yazgan, Türkiye’nin kiraz üretiminde yüzde 25’i karşılayarak dünyada birinci sırada yer aldığını kaydetti. Senih Yazgan, “Son 10 yıldır üretimde dünyada birinciyiz. Şu an için Türkiye dünyada ilk 5 ihracatçı ülke konumumda yer alıyor" dedi. Yazgan, Çin’in yanı sıra bu yıl ilk kez Belçika ve Mısır pazarlarına da kiraz ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

  • DAHA FAZLA DESTEK İSTİYORLAR
  • Geçen yıl ürünün iç pazarda 1-2 liradan satıldığını söyleyen kiraz üreticisi, bu yıl 6-7 lira arasında seyreden fiyattan memnun. Ürünlerine ihracatçının kilogram başına 10 lira verdiğini dile getiren üretici, akaryakıt, gübre ve tarım ilacı gibi girdi maliyet fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirtiyor. Mevsimlik tarım işçisine günlüğü 75-100 lira arasında ücret ödendiğini de ekleyen üreticiler, devletin bu anlamda kendilerini daha fazla desteklemesi gerektiğini savunuyor.


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