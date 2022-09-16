Araziler birleşirse üretim %60 artar

Önce pandemi ardından da Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada gıda ürünlerine olan talebi artırdı. Türkiye bu süreçte üretim gücü ve konumu itibarıyla öne çıkmayı başardı. Ülkelerin gıda milliyetçiliği ve stok yaptığı bu dönemde Türkiye, bu yıl 19 milyon tonluk buğday rekoltesi ile kendi kendine yeten ülkeler arasında yer alacak. Sektörün önemli oyuncularından Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, gerekli adımların atılması halinde buğday üretiminde Türkiye’nin çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceğini söyledi.

VERİMLİ BİR YIL OLDU

Erbap, bu yıl için yaklaşık 19 milyon ton buğday rekoltesinin hedeflendiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Türkiye buğdayda kendi kendine yeten bir ülke. Doğru tarım politikaları ile hareket edilir, özellikle bu yıl olduğu gibi TMO tarım destekleri devam ederse buğday üretiminde önemli bir artış yakalayabiliriz. Tarım arazilerinin birleştirilmesi ve toplulaştırma yaparak ekilmeyen alanlarının tarıma kazandırılması gerekiyor. Buna ilave olarak verimlilik ve teknolojik yatırımlar yapılırsa mevcut buğday üretimini yüzde 60 artırmak mümkün.”

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Gürsel Erbap

3 MİLYON TONU TRAKYA’DAN

Marmara Bölgesi’nin ve Trakya topraklarının Türkiye buğday hasadı için önemine dikkat çeken Erbap, 2022 buğday hasadının 3 milyon 120 bin tonluk kısmının Marmara Bölgesi’nden elde edildiğinin altını çizdi. Marmara Bölgesi’nin İç Anadolu’dan sonra ikinci bölge olarak Türkiye buğday hasadını karşıladığını belirten Erbap, “Ekim alanı büyüklüğü ve verim açısından da buğday için önemli lokasyonlardan biri olan Marmara Bölgesi ve özellikle Tekirdağ, limanlara olan yakınlığı ile de bize lojistik avantaj sağlıyor” dedi.

1.1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Gürsel Erbap, Türkiye’nin buğday ve buğday bazlı ürünler alanında en büyük 3 markası arasında yer aldıklarını da belirterek, yıllık 438 bin ton buğday kırma, 350 bin ton un üretimi ve 60 bin ton buğday kapasitesine sahip olduklarını söyledi. 5 yıllık projeksiyonda perakende başta olmak üzere tarım, tohumculuk, noodle, makarna, yem ve yem ham maddeleri alanında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Erbap, “1.1 milyar TL yatırımla un ve unlu mamullerde yüzde 200’ün üzerinde, diğer yatırım ve iş kollarıyla birlikte ise yüzde 400’ün üzerinde büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

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41 ülkeye ihracat

Gürsel Erbap, Afrika, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu bölgelerindeki 41 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Geçen yıl elde ettikleri 1,8 milyar liralık ciroyu yeni yatırımlarla birlikte 5 yılda 7,2 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Erbap, üretimlerinin yüzde 60’ını yurt dışına gönderdiklerini vurguladı. ,Kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik RES ve GES yatırımı planladıklarını dile getiren Erbap, “İhracatın yanı sıra Panpan markası ile perakende un pazarını da domine etmeye hazırlanıyoruz. Marka, perakende atılımı ile evsel kullanımdan fırın ve restoranlara, otellerden baklava ve hamurculara kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına özel ürünler geliştireceğiz” dedi.

EKONOMİ Buğdayımız var stoklar yeterli