Arazisinden petrol fışkıran aileyi heyecan sardı: Milletimiz için inşallah hayırlı olur

Yüksel ailesi alandaki çalışmaların kısa sürede başlayacağını düşündüklerini ve çok heyecanlı olduklarını belirtiyor.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi Dibek Dağı eteğindeki Mustafa Yüksel’e ait zeytin bahçesinde, 28 Mayıs Cumartesi günü su bulmak için 204 metreden açılan sondajdan yanıcı siyah madde çıktı.

TPAO yetkilileri tarafından alınan numunelerin yüzde 6’sının petrol, yüzde 94’ünün su olarak açıklanması üzerine bölgede heyecan yaşandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete’nin sayısında yayımlandı.

FOTOĞRAF 22 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt genelindeki petrol arama sahalarına her geçen ay bir yenisi ekleniyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü tarafından son altı ay içinde arama ruhsatı verilen il sayısı 10'u buldu. ​İşte yılbaşından bu yana TPAO tarafından petrol arama ruhsatı verilen sahalar ve bulundukları iller.. Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında TPAO Manisa'da petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iki yıldır Adana’da petrol arama çalışmaları yürütüyor. Çukurova 1 ve Çukurova 2 kuyularında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuyulardaki petrol rezervinin bir milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Erdoğan, \"Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık\" dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde Karabağ-2 petrol kuyusu açarak petrol arayacak. Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi. TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Nevşehir'de 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Siirt, Batman ve Mardin’deki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışması yapma kararı aldı. Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da harekete geçti. Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 1930'lu yıllarda yapılan sondaj faaliyetleri, teknik arızalardan dolayı sonlandırılmıştı. TPAO, Basbirin'de 3 bin 100 derinlikte yeniden sondaj yapmaya başladı. Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Sulak köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor. X. Bölge ARİTPO5178 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Başköy-1 tespit kuyusu açılacak. 6 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları arasında kalan 5 bin 549 hektar, Tekirdağ'daki 14 bin 454 hektar ve Hakkari'deki 22 bin 212 hektar yüz ölçümlerine sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı. Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı Türkiye'nin denizlerdeki tarihi doğalgaz keşfinin ardından karada da heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından TPAO'ya peş peşe arama ruhsatı veriliyor. Yılbaşından bu yana verilirken izinlere bakıldığında 10 ilde 15'e yakın sahada petrol aranmasına yönelik çalışmalara başlandı.







BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Buna göre, TPAO’ya Manisa’da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Arazi sahibi Mustafa Yüksel, alandaki çalışmaların kısa sürede başlayacağını düşündüklerini ve çok heyecanlı olduklarını belirtti.

REKLAM

"İnşallah çok güzel bir sonuç elde ederiz"

Yüksel, “Zeytin ve badem bahçelerimizi sulamak amacıyla açtığımız sondaj kuyusundan siyah bir maddeye rastladık. Kokusu petrol gibiydi. Denememizde maddenin yanıcı olduğunu fark ettik. TPAO yetkilileri maddeden numune aldı ve bunun neticesinde maddenin yüzde 6’sının kaliteli petrol olduğu anlaşıldı. TPAO’ya 5 yıl süreyle ruhsat verildi. Çalışmalarla ilgili işlemlerin devam ettiğini duyduk. En kısa zamanda çalışmaların başlayacağını düşünüyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Bahçelerimizi sulama amacıyla sondaj yaptığımız için su bulmayı bekledik. Siyah sıvı çıkınca karamsarlığa düştük çünkü petrol olduğunu anlamadık. Petrol olduğu anlaşıldığından dolayı büyük bir heyecan var. İnşallah çok güzel bir sonuç elde ederiz. Devletimiz, milletimiz için inşallah hayırlı olur” diye konuştu.

REKLAM

EKONOMİ Büyük sevince yol açmıştı: Manisa’da 15 bin hektarlık alanda petrol aranacak

FOTOĞRAF 10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti.<br><br> Geçtiğimiz günlerde Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulunduğu haberleri gelmişti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, \"Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız.. 'BİR MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE'<br><br>Adana'da 2 yüksek kaliteli Petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar Dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı. EŞKİŞEHİR'DE 200 TON CEVHER İŞLEYECEK TESİS KURULACAK<br><br>Erdoğan, nadir elementlerin üretimleri konusunda yatırımların yapılacağını belirterek, \"Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz... Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakamından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız. Madenleri bulacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz\" dedi. Daha önce gündeme gelen haberlerde ise Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulunduğu belirtilmişti. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken alanda çalışmalar genişletildi. Rezerv değeri bir milyar dolar: Adana'da iki kuyudan petrol fışkırıyor Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Adana'da petrol rezervi için müjdeyi verdi. Peki, Adana'da petrol mü bulundu, ne kadar? Adana'da bulunan petrolün kalitesi ne?



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



