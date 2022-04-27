ASELSAN'dan gurur veren başarı: Dışa bağımlılığı bitirmeye devam ediyor

Yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 büyüyerek 4,4 milyar liraya ulaştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin, "Gelişmiş teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getirmeyi unutmadık. Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,3 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ ASELSAN lazer silahını güçlendiriyor

Görgün, gelecek 20 yılda insan yaşamının geçen 20-25 yıldaki bilişim devrimiyle uğradığı değişime benzer bir dönüşüm geçireceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

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"ASELSAN, milletimizin ve mühendislerimizin bağımsızlık vizyonuyla çıktığı bu yolda sivil alanlardaki çalışmalarına da durmadan devam ediyor. Milli imkanlarla geliştirilen ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız Gaziantep'ten sonra şimdi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanına teslim edildi. Gün geçtikçe büyüyen projelerimizle gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz."

FOTOĞRAF 7 ASELSAN ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) öz kaynaklarıyla geliştirilen Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat göreve hazır hale getirildi. Farklı silah sistemlerinde keskin nişancılardan insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit grubuna karşılık verebilen Atom, Türk piyadesinin en önemli ateş güçlerinden biri olacak. Savunma sanayisine hizmet veren iki milli kuruluşun bilgi birikimleriyle kısa sürede geliştirilen mühimmat, hedef setine karşı yurt dışı alternatiflerinin ötesinde bir etkinlik sunuyor. 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, içinde bulunan özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla namludan çıkarken havada paralanacağı zamana programlanabiliyor. Böylece mühimmata nerede patlayacağı bilgisi namludan çıkarken yükleniyor. Mühimmat hedeflenen yere geldiğinde şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor. Atom, farklı platformlarla görev yapıp, ASELSAN Şahin Silah Sistemi ile terörist gruplarca sıklıkla kullanılan mini İHA'ları imha edebiliyor.<br> Mühimmat, kara hedeflerine karşı da ASELSAN Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve üç ayak sehpa üzeri ASELSAN Atom Atış Kontrol Sistemi ile birlikte kullanılıyor. 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın birliklerde kullanılmaya başlanmasıyla özellikle siper arkasında saklanmış terörist gruplar, bina içine gizlenmiş keskin nişancılar artık tehdit olmaktan çıkacak.<br> Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat göreve hazır Türk savunma sanayisi bünyesinde hayata geçirilen iş birliğiyle güvenlik güçlerine yeni bir mühimmat kazandırılıyor.

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Tedarikçilerinin finansal ihtiyaçları noktasında çalışmalar yürütmenin öneminin farkında olduklarını, Anadolubank ile Tedarikçi Finansmanı Sistemi anlaşmasını imzalayarak çalıştıkları banka sayısını 15'e çıkardıklarını belirten Görgün, ilk çeyrekte tedarikçilerine 5,3 milyar liraya yaklaşan ödeme yaptıklarını vurguladı.

3 ayda 47 ürün millileşti

Görgün, bu 3 aylık süreçte 47 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladıklarını, böylelikle son 3 yılda millileşen ürün sayısının 554'ün üzerine çıkartarak 243 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkede kalmasını sağladıklarına işaret etti.

Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarına (EKO İKLİM) katılım sağladıklarını anımsatan Görgün, "Sadece ASELSAN'ı değil, tüm değer zincirimizi olumsuz etkileyebilecek iklim değişikliği riskini, yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz." sözlerini kullandı.

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Görgün, Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) kapsamında, savunma sektöründe Türkiye'den ödül alan tek şirket olduklarının altını çizerek, "2022 yılının devamında da aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.