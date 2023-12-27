Türkiye'nin gözü yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrilmiş durumda.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 16.30'da yapılması planlanan asgari ücret toplantısı öncesi işçi, işveren temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Beştepe'ye davet etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor





İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

















2024'te ikinci zam olmayacak





Milyonların beklediği asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." demişti.





Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.















