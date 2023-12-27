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Ekonomi

Asgari ücret belli oluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan tespit komisyonunu Beştepe'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 16.30'da yapılması planlanan asgari ücret toplantısı öncesi işçi, işveren temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Beştepe'ye davet etti. Yeni asgari ücretin toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:37 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:01 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin gözü yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrilmiş durumda.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 16.30'da yapılması planlanan asgari ücret toplantısı öncesi işçi, işveren temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Beştepe'ye davet etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor


İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.





2024'te ikinci zam olmayacak


Milyonların beklediği asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor." demişti.


Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.




Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısında! Yeni asgari ücret zammı 31 Aralık'a kadar açıklanacak
Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısında! Yeni asgari ücret zammı 31 Aralık'a kadar açıklanacak

Asgari ücrette kritik haftaya girildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında taraflar müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai karar bu hafta beklenen üçüncü toplantıyla birlikte açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından nihai kararın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 2024 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret zammı ile ilgili bazı senaryolar var. 2024 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...


#Recep Tayyip Erdoğan
#Asgari ücret
#beştepe
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