Asgari ücret fırsatçısına geçit yok

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışını fırsata çevirmeye çalışanlara karşı kapsamlı denetim başlattı. Bakanlığın il müdürlüklerine bağlı ekiplerin 81 ilde sahada denetimleri sürüyor. 15 Ocak’a kadar devam edecek denetimlerde, verilecek cezaların da kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahadayız demiştik. Sözümüzün arkasındayız. Türkiye genelinde Ticare Bakanlğı İl Müdürlükleri'ne bağlı ekiplerimiz sahada karış karış, etiket etiket denetimlerini sürdürmektedir" dedi.

Kaplan, denetim ekiplerinin yalnızca İstanbul’da büyük bir zincir marketin şubelerinde ani ve gerekçesiz fiyat artışı yapılan 42 ürünü tespit ettiğini açıkladı.

Kaplan, denetimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İstanbul’da 142 market denetlendi, 91 bin 792 ürün ve fiyat etiketi incelendi. 964 üründe mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem başlatıldı. İzmir’de 100 markette 9 bin 813 ürün ve fiyat etiketi incelendi, 46 üründe mevzuata aykırılık belirlendi. Antalya’da 139 markette 31 bin 827 ürün kontrol edildi, 124 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi. Siirt, Ağrı, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa ve Erzurum’da 192 markette 9 bin 32 ürün ve etiket incelendi, 286 etikette aykırılık bulundu."

Kaplan, şehirlere ilişkin şu bilgileri de paylaştı: Denizli, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Çankırı’da ise 91 markette 12 bin 832 ürün ve fiyat etiketi incelendi, 314 üründe mevzuata aykırılık tespit edilerek idari işlem süreci başlatıldı. Uşak, Muğla ve Aydın’da 68 market denetlendi, bin 624 ürün ve fiyat etiketi tek tek incelendi. 67 üründe aykırılık tespit edilerek işlem başlatıldı.







