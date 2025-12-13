Asgari ücret maratonu başladı

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için süreç resmen başladı. Komisyonun ilk toplantısı tamamlandı. Türk-İş, yapısal değişiklik talebi nedeniyle masada görüntü verdi ama görüşmelere katılmadı. İkinci toplantı 18 Aralık’ta yapılacak ve sürecin üç oturumda tamamlanması bekleniyor.
2026 yılında uygulanacak asgari ücreti tespit çalışmalarında ilk resmi adım atıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.
BEKLENTİLER DEĞERLENDİRİLDİ
Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelerek süreçle ilgili beklenti ve değerlendirmeleri aldı. Işıkhan, sosyal diyalog ve istişarenin önemine dikkat çekerek, komisyonun çalışmalarını bu çerçevede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.
İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK PERŞEMBE
Komisyon, ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 saat 14.00’te gerçekleştirecek. Yasal takvime göre yeni asgari ücretin Aralık ayı bitmeden ilan edilmesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda süreç 3 ila 5 toplantı arasında tamamlanırken, bu yıl Türk-İş’in masada olmaması nedeniyle görüşmelerin daha kısa sürebileceği öngörülüyor. Bu çerçevede 2026 yılı asgari ücretinin üç toplantı
sonunda netleşmesi ve yıl bitmeden kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
TÜRK-İŞ mektup sundu
- Toplantı öncesinde Bakan Işıkhan’a bir mektup teslim eden Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, mevcut komisyon yapısına yönelik değişiklik taleplerinin karşılanmaması nedeniyle görüşmelere katılmayacaklarını bildirdi. Ağar, mektubu komisyona teslim ettikten sonra görüşmeden ayrıldı. Mektupta, Komisyon’un yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanırken, bu talep karşılanana kadar Türk-İş’in çalışmalarda yer almayacağı belirtildi. Türk-İş’in yokluğunun süreci hızlandırabileceği değerlendirilirken, konfederasyonun dilerse sonraki toplantılara katılabileceği ifade edildi.
Çalışanın hakkını koruyacağız
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir. Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”