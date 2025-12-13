Asgari ücret maratonu başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu süreci boyunca özellikle; sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz. Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir. Sürecin; işçilerimiz ile işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”