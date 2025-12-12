Halde daha çok üretici göreceğiz

Bakan Bolat, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın antrepo ruhsatı konusunda yönelttiği eleştirilere de şöyle cevap verdi: "Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sözlü olarak hem de detaylı bir şekilde yazılı olarak cevap verdim. Ali Mahir Bey, bağırarak çağırarak üste çıkacağını zannediyor ama bu olsa olsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır mantığından bir hamle. Herhalde karşınızdakini kendiniz gibi zannediyorsunuz. Siz önce belediyelerdeki icraatlarınıza cevap verin. Burada, muhalefet milletvekilleri dahi bizi ve Ticaret Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızı tanıyor, anladın mı? Sen kendini bizimle karıştırma, Veli Ağbaba'nın şeceresi de belli, bizim şeceremiz de belli." Geçtiğimiz yıl temizlik personelince TBMM'de bir market poşeti içerisinde 250 bin dolar bulunmuş ve paranın CHP'li Veli Ağbaba'ya ait olduğu ileri sürülmüştü.