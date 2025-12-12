Halde daha çok üretici göreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hal Yasası değişikliğine ilişkin kanun teklifi tasarısının milletvekillerinin görüşüne açıldığını söyledi. Bolat, "Çalışmada özellikle üretici birliklerinin hallerde payının yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarılması, yeni hallerin kurulmasına mali destek verilmesi ile depolama ve taşımaların desteklenmesi gibi hükümler yer alıyor" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Bakan Bolat, Hal Yasası değişikliğine ilişkin kanun teklifi tasarısının milletvekillerinin görüşüne açıldığını belirterek, "Çalışmada özellikle üretici birliklerinin hallerde payının yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarılması, üretici birliklerine yönelik özel hal kurulması, üretici birliklerine yönelik özel pazar yerleri ayrılması ve yeni hallerin kurulmasına mali destek verilmesi ile depolama ve frigorifik taşımaların desteklenmesi gibi hükümler yer alıyor" bilgisini verdi.
E-TİCARETE 4 YENİ OYUNCU
E-ticaret ve dijital ticaretin payının yüzde 20'ye eriştiğini de aktaran Bolat, "Türkiye'de yaklaşık 3 trilyon liralık bir hacme sahip ve 1,6 trilyon lira tutarında da perakende e-ticaret var. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içinde e-ticaretin payı yüzde 6,5'a ulaştı ve bu anlamda da dünyadaki trende paralel bir gelişim gösteriyor. E-ticaret konusunda pazar yerlerinin sayısı arttı, yeni yatırımcılar pazara girdi. Bu yılın ilk dokuz ayında 11,4 milyar dolar ülkemize doğrudan yatırım geldi. E-ticaret sektörüne de 4 yeni oyuncu katılmış oldu. Getirdiğimiz düzenlemeyle hiçbir pazar yerinin e-ticaretteki toplam payının yüzde 20'sini aşmaması sağlanmış oldu" diye konuştu.
DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Perakende Ticaret Kanunu'nun sıkı bir şekilde uygulandığını ve zaman içinde bazı değişiklikler de yapıldığını anımsatan Bolat, "Bizim dönemimizde 29 Mayıs 2024 tarihindeki değişiklikte zincir marketlere yeni sorumluluklar getirildi. İşletmelerin açılış ya da kapanış saatleri noktasında perakende sektöründe valilikler yetkilendirilmiştir ve meslek odalarıyla birlikte, ticaret odalarıyla birlikte istişare ederek bunu belirleyebilmektedirler" ifadelerini kullandı.
REKABET İHLALİNE CEZA
2020'nin başından beri Türkiye'de 1 milyon 848 bin 780 yeni esnaf işletmesi kurulduğunu ve 678 bin 211 kapanış gerçekleştiğini dile getiren Bolat, "Yaklaşık 1'e 3 daha fazla açılış söz konusudur. Şirketler noktasında da benzeri bir gelişme var. Kapanan her bir şirkete karşı 3,87 yeni şirket kurulduğu görülmektedir" açıklamasını yaptı. Bolat, Rekabet Kurumu tarafından gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 212 firmaya 12,5 milyar TL idari para cezası uygulandığını da paylaştı.
Veli Ağbaba'nın şeceresi belli
- Bakan Bolat, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın antrepo ruhsatı konusunda yönelttiği eleştirilere de şöyle cevap verdi: "Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sözlü olarak hem de detaylı bir şekilde yazılı olarak cevap verdim. Ali Mahir Bey, bağırarak çağırarak üste çıkacağını zannediyor ama bu olsa olsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır mantığından bir hamle. Herhalde karşınızdakini kendiniz gibi zannediyorsunuz. Siz önce belediyelerdeki icraatlarınıza cevap verin. Burada, muhalefet milletvekilleri dahi bizi ve Ticaret Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızı tanıyor, anladın mı? Sen kendini bizimle karıştırma, Veli Ağbaba'nın şeceresi de belli, bizim şeceremiz de belli." Geçtiğimiz yıl temizlik personelince TBMM'de bir market poşeti içerisinde 250 bin dolar bulunmuş ve paranın CHP'li Veli Ağbaba'ya ait olduğu ileri sürülmüştü.