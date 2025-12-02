Asgari ücrette gözler komisyonda

Yeni asgari ücreti belirleme süreci resmen başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. İlk toplantıda süreç takvimi netleşecek. Bu yıl masadaki en önemli beklenti, memurlarda uygulanan enflasyon farkı mekanizmasının asgari ücret görüşmelerinde de gündeme gelmesi. Geçen yıl asgari ücret zammı belirlenirken, hedef enflasyon dikkate alınmıştı. 2024 enflasyonu yüzde 44,38 olurken, asgari ücret, 2025 yılının tamamı için yüzde 30 artırılarak 22 bin 104 liraya yükseltilmişti.

2025 yılı için enflasyonda işler hedeflendiği gibi gitmedi. Bu durum milyonlarca çalışanın ücretinin enflasyonun altında kalmasına yol açtı. Bilindiği gibi, Toplu Sözleşme'de belirlenen zam oranı enflasyonun altında kaldığında memurlara aradaki fark ayrıca ödeniyor. Benzer şekilde, asgari ücrette de enflasyon farkı hakkının masada olması bekleniyor.Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren görüşmelerde bu yılın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in toplantılara katılmaya yanaşmaması. Bakanlık kaynakları, TÜRK-İŞ’in kararının işleyişi engellemeyeceğini savunuyor.