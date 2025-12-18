Asgari ücrette ikinci tur

Geçen hafta yapılan ilk toplantıda çalışma takvimini belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yapacak. İlk toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir sunum yaptı. İlerleyen toplantılarda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın sunum yapması bekleniyor.





BUGÜNKÜ TOPLANTIDA RAKAM BEKLENMİYOR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; ikinci toplantıda da asgari ücret rakamı ya da zam oranının kamuoyuna açıklanması beklenmiyor. Bu toplantıda daha çok kamu kurumlarının sunumlarının tamamlanması, tarafların genel değerlendirmelerinin alınması ve sürecin teknik boyutlarının ele alınması öngörülüyor. Kaynaklar, asgari ücrette somut rakamların üçüncü toplantıda gündeme gelmesinin daha kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ilettiği taleplerinde, geçmiş yılın enflasyon kaybı olarak hesaplanan yaklaşık yüzde 14’lük farkın telafi edilmesini, gıda, kira, eğitim ve ulaşım gibi kalemlerdeki artışların dikkate alınmasını ve büyüme oranının refah payı olarak ücretlere yansıtılmasını talep etmişti. İşveren kesimi ise işletmelerin mali yapısı, istihdamın korunması ve sürdürülebilirlik gerekçeleriyle kendi ödeyebilecekleri ücret seviyelerini komisyona sunuyor.





SON DOKUNUŞ ERDOĞAN'DAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda da çalışan ile işveren arasında adil ve hak temelli bir paylaşım vurgusu öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı’nın, sürecin sonunda “son dokunuş” olarak devreye girebileceği de kulislerde konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.





HÜKÜMET HAKEM ROLÜNDE

Bakan Işıkhan, komisyon sürecinin devam ettiğini belirterek, “Yarın (bugün) ikinci toplantıyı yapacağız. Süreç devam ediyor. Bu süreçte sosyal diyalog mekanizmalarını kullanmaya devam edeceğiz. Rakam için çok erken. Hükümet olarak biz hakem rolündeyiz. İşçi, işveren ve kamu tarafının görüşlerini alıp değerlendireceğiz. Sonrasında bunu kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.



