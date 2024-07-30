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Ekonomi

Asya kapısı Afganistan’la açılıyor

Türkiye, Çin'in domine ettiği Asya pazarındaki payını artırmak için ticaret seferlerine başlıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Güneydoğu Asya ülkelerinden Afganistan'a ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Afganistan'ın ticaret yaptığı diğer Asya ülkeleriyle iş yapabilmek için gerekli bağlantılar kurulacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 01:01 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye uzak pazarlardaki payını artırmak için girişimlerini artırıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6-8 Ağustos tarihlerinde Afganistan’ı ziyaret ederek ticari fırsatları görüşecek. Çin’in domine ettiği Asya pazarında bulunan Afganistan’a ziyaret gerçekleştirecek olan Bolat, Türk ihracatçısının bölgede yaşadığı problemleri ve özellikle lojistik süreçlerde yaşanan kaygıları Afgan hükümetine söyleyecek. Ayrıca gerçekleştirilecek ziyaretin önümüzdeki günlerde farklı pazarlara da yapılması planlanıyor.

Özellikle iş gücünün ucuzluğu bakımından oldukça cazip bir yatırım ortamı sunan Afganistan’da yapılacak görüşmeler arasında Türkiye’nin Asya pazarına erişimini kolaylaştıracak yatırımlar olacağı da öngörülüyor. Böylece yapılacak yatırımlar ile birlikte Türkiye’nin uzak pazarlara dolaylı yoldan ihracat yapması kolaylaşacak ve ek lojistik maliyetler düşecek.

Ömer Bolat

İLK TERCİH TÜRK ÜRÜNLERİ

Türk ürünlerinin imajı Afganistan ve çevresindeki ülkelerde çok güçlü olduğu ifade edilirken, hem hijyen hem de helal damgalı olması nedeniyle özellikle tercih ediliyor. Görüşmelerin yatırıma evrilmesi ile birlikte pazardaki Türk ürünlerine ulaşım da artacak. Gıdanın dışında inşaat, enerji, güvenlik hizmetleri gibi konularda da iş birliği yapılması bekleniyor.

İŞ İNSANLARI ZEMİNİ HAZIRLADI

Bakan Bolat’ın ziyaret gerçekleştireceği Afganistan’a Türk iş insanları yaklaşık bir ay önce giderek yatırım ve iş ilişkilerinin zeminini hazırladı. Ticaret, su, enerji, tarım ve hayvancılık, maden ve petrol gibi konularda 10’dan fazla ön anlaşma protokolü imzalandı ve bürokratik işlemler kaldı. Yapılacak görüşmelerin ardından bu yatırımların hızla faaliyete geçmesi bekleniyor.



#Ticaret
#Ekonomi
#Çin
#Afganistan
#Ömer Bolat
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