Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 yılı son çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve istihdam verilerini güncelledi.

Eurostat'ın daha önce açıkladığı Avro Bölgesi öncü verilerinde çeyrek bazda yüzde 0,3 büyüme öngörülmüştü. Bu oran son verilerde revize edilerek 0,1 aşağı çekildi.

GSYH'de, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya’da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,8, Fransa’da yüzde 1,2 ve İspanya’da yüzde 2,6 artış görüldü.

Avro Bölgesi'nde istihdam ise dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 arttı.