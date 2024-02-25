Avrupa ile ticarette kurallar sıkılaşıyor

Avrupa Birliği (AB) ithal ettiği ürünlerin tamamını kontrol ve kayıt altında tutmak için yeni bir döneme geçiş yapıyor. Türkiye’nin de en fazla ihracat yaptığı pazar olan AB’de lojistik ve teslimat süreçlerinde ek hazırlıkların yapılması gerekiyor. AB dışında Norveç, İsveç ve Kuzey İrlanda için de yeni kuralların tamamı geçerli olacak. Yeni düzenleme ile birlikte ihracatçıların AB’nin İthalat Kontrol Sistemine kayıt olması zorunlu tutulacak. Ayrıca ürünler hakkında yola çıkmadan önce eksiksiz bir bilgi notu da hazırlanması gerekiyor.





UYGUNLUK TESTİ YAPILACAK

Örneğin ihraç edilen bir penyenin kullanım amacı, içinde bulunan malzemelerin yoğunluğu, üretim ve nakliye aşaması ile sağlığa uygunluk testleri gibi tüm özellikleri barındıran bilgi notları hazırlanacak. Ya da bir gıda maddesinin üretim yeri, özelliklerinin yanı sıra alıcının bilgileri de hazırlanarak eksiksiz bir şekilde AB’ye bildirilecek.





YANILTICI BELGEYE CEZA

Yeni dönemde istenen en ufak bir belgenin hazır olamaması durumunda ihraç edilen ürünlerin hiçbir şekilde ülkeye giremeyeceği belgelerde belirtiliyor. Söz konusu eşyalara ilişkin belgeler sonradan hazır edilse dahi cezalı bekleme süresi uygulanacağı ifade ediliyor. Ayrıca ihraç ürünlerinde yanlış beyan durumunda ilgili şirketin yeniden ihracat yapılmasına izin verilmeyecek. AB’ye ihracat yapacak olan şirketler gönderdiği ürüne göre istenen belgeler ile sağlık testlerinin sonuçlarını sisteme yükleyecek ve online olarak uygunluk testi yapabilecek.



