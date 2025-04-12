Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Avrupa'da gaz fiyatları bir haftada yüzde 20 geriledi

Avrupa'da gaz fiyatları bir haftada yüzde 20 geriledi

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa'da gaz fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifelerini açıklamasının ardından tırmanan tansiyon ve tarifelerin küresel ekonomide yaratacağı durgunluk endişeleri nedeniyle, bir haftada yüzde 20 geriledi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de megavatsaat başı gaz fiyatı 3 Nisan'da 39,2 avrodan açılırken, kayıplarını yeni haftaya taşıdı. Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları 2 Nisan'dan sonra yüzde 20 geriledi. Fiyatlar, bu hafta başından itibaren ise yüzde 9,2 azaldı. Bu gerilemeyle, gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri en düşük seviyesine çekildi.


DURGUNLUK ENDİŞESİ KORKUTUYOR

Tarifeler sonrası küresel ekonomide durgunluk yaşanacağına yönelik tahminler ve bu durgunluğun gaz talebini zayıflatacağına ilişkin endişeler, fiyatlardaki düşüşü tetikledi. Ayrıca, Çin'in ABD'ye karşı açıkladığı misilleme tarifelerinin ardından, ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin Çin ve Asya yerine daha fazla Avrupa'ya yönelebileceğine ilişkin beklentiler de gaz fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu. Öte yandan, Çin ve ABD arasındaki tarife restleşmesi sonrası Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve özellikle sanayide gaz tüketiminin aşağı yönlü seyri, Çin'in toplam gaz talebine yönelik endişeleri artırdı. İki ülke arasındaki "kısasa kısas" yaklaşımı, küresel ticarete ilişkin belirsizliği körüklüyor.


#Ekonomi
#Avrupa
#gaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??