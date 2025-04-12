Avrupa'da gaz fiyatları bir haftada yüzde 20 geriledi

Avrupa'da gaz fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifelerini açıklamasının ardından tırmanan tansiyon ve tarifelerin küresel ekonomide yaratacağı durgunluk endişeleri nedeniyle, bir haftada yüzde 20 geriledi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de megavatsaat başı gaz fiyatı 3 Nisan'da 39,2 avrodan açılırken, kayıplarını yeni haftaya taşıdı. Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları 2 Nisan'dan sonra yüzde 20 geriledi. Fiyatlar, bu hafta başından itibaren ise yüzde 9,2 azaldı. Bu gerilemeyle, gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri en düşük seviyesine çekildi.
DURGUNLUK ENDİŞESİ KORKUTUYOR
Tarifeler sonrası küresel ekonomide durgunluk yaşanacağına yönelik tahminler ve bu durgunluğun gaz talebini zayıflatacağına ilişkin endişeler, fiyatlardaki düşüşü tetikledi. Ayrıca, Çin'in ABD'ye karşı açıkladığı misilleme tarifelerinin ardından, ABD'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin Çin ve Asya yerine daha fazla Avrupa'ya yönelebileceğine ilişkin beklentiler de gaz fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu. Öte yandan, Çin ve ABD arasındaki tarife restleşmesi sonrası Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlaması ve özellikle sanayide gaz tüketiminin aşağı yönlü seyri, Çin'in toplam gaz talebine yönelik endişeleri artırdı. İki ülke arasındaki "kısasa kısas" yaklaşımı, küresel ticarete ilişkin belirsizliği körüklüyor.