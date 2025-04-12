Avrupa'da gaz fiyatları bir haftada yüzde 20 geriledi

Avrupa'da gaz fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifelerini açıklamasının ardından tırmanan tansiyon ve tarifelerin küresel ekonomide yaratacağı durgunluk endişeleri nedeniyle, bir haftada yüzde 20 geriledi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de megavatsaat başı gaz fiyatı 3 Nisan'da 39,2 avrodan açılırken, kayıplarını yeni haftaya taşıdı. Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları 2 Nisan'dan sonra yüzde 20 geriledi. Fiyatlar, bu hafta başından itibaren ise yüzde 9,2 azaldı. Bu gerilemeyle, gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri en düşük seviyesine çekildi.