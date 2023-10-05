Avrupa’daki daralma hazır giyimciyi zorluyor

Türk hazır giyim sektörü, Avrupa’daki yüksek enflasyon, birçok ekonomideki resesyon ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan pazar daralmasından nasibini aldı. Sektörün bu yılın ilk 9 ayındaki cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 civarında düştü. Hazır giyimin Türkiye’nin en çok ihracat yapan 3'üncü sektörü olduğunu söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, “Avrupa’daki enflasyon, pandemi sonrasında değişen tüketici eğilimleri ve Türk ekonomisinde yaşanan sorunlar sadece ihracatımızda değil istihdamda da kayıplar yaşamamıza neden oldu ve bu durum sektörümüzde dönüşümü kaçınılmaz hale getirdi. Bu dönüşümü de sektör ve kamu el ele yapmalıyız” dedi.