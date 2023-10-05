Avrupa’daki daralma hazır giyimciyi zorluyor

2022’de gerçekleştirdikleri 21,2 milyar dolarlık ihracatın ardından bu yıla 23 milyar dolar hedefiyle başladıklarını vurgulayan Kaya, “Dış pazarlarda yaşanan yavaşlama ve içeride maliyet artışları nedeniyle rakiplerimize karşı avantajlarımızı kaybettik.'' ifadelerini kullandı.
Türk hazır giyim sektörü, Avrupa’daki yüksek enflasyon, birçok ekonomideki resesyon ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan pazar daralmasından nasibini aldı. Sektörün bu yılın ilk 9 ayındaki cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 civarında düştü. Hazır giyimin Türkiye’nin en çok ihracat yapan 3'üncü sektörü olduğunu söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, “Avrupa’daki enflasyon, pandemi sonrasında değişen tüketici eğilimleri ve Türk ekonomisinde yaşanan sorunlar sadece ihracatımızda değil istihdamda da kayıplar yaşamamıza neden oldu ve bu durum sektörümüzde dönüşümü kaçınılmaz hale getirdi. Bu dönüşümü de sektör ve kamu el ele yapmalıyız” dedi.
2025'TE POZİTİF BİR TABLO GÖREBİLİRİZ
12-13 Ekim’de düzenleyecekleri İstanbul Hazır Giyim Konferansı bilgilendirme toplantısında konuşan Kaya; dünyada ve Türkiye'de hazır giyim sektörünün, salgın sonrası koşullar ile oluşan parlak 2021 ve 2022 yıllarını bir daha yaşayamayacağını belirtti. Kaya, “Bu nedenle bu yılın son çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreğinde de daralmalar devam edecektir. Ancak dönüşüm sürecine girebilirsek, 2024'ün ikinci yarısından itibaren, özellikle 2025 itibarıyla çok daha pozitif bir tabloyu konuşabiliriz. Yeni dönüşüm sürecinde de kamu destekleri başarı için kritik önem taşıyor” diye konuştu.