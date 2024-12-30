Avrupa'daki krize karşı yerli oto satışı artmalı

Bu yılın ilk 11 ayında yüzde 28’lere kadar gerileyen yerli araç satışına karşılık 33 milyar dolarlık ihracata imza atan Türk otomotiv sektörü Avrupa’daki derin krizden etkilenmemek için politika üretilmesini istedi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, 2024 yılını değerlendirerek 2025 yılına dair öngörülerini de paylaştı.

KÜRESEL OTOMOTİVDEKİ DARALMA BİZİ ETKİLEDİ

Çinli otomotiv üreticilerinin aşırı rekabetçi oluşu ve Avrupalı üreticilerin bu rekabete karşılık veremediğini ifade eden Eroldu, “Küresel otomotiv ekosisteminde yaşanan gelişmeler doğal olarak sanayimizi de etkiledi. Yılın ilk 11 aylık sonuçlarına baktığımızda otomotiv üretiminde yüzde 8 ve adet bazında ihracatında yüzde 1’lik bir daralma gerçekleşti. Değer bazında yüzde 3 artış sağlayan ihracatımız, 33 milyar dolar seviyesine ulaşarak sektörel ihracat sıralamasındaki lider konumunu korudu. İç pazar ise kasım sonu itibariyle 1.1 milyonun üzerinde gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.

2025 BELİRSİZLİKLERLE DOLU BİR YIL OLACAK

2025’in belirsizliklerle dolu bir yıl olacağının altını çizen OSD Başkanı, “Avrupa’da ana ve tedarik sanayi üreticilerinden gelen fabrika kapanmaları, istihdam azaltımı gibi haberlerin sayısı her geçen gün artmaya başladı. Küresel otomotiv sektörünün önümüzdeki yıl finans, istihdam ve büyüme açısından ciddi zorluklarla mücadelesinin devam edeceği net olarak görünüyor. Avrupa'nın en önemli ihracat pazarımız olduğu düşünüldüğünde ve ihracatımızdaki yüzde 70’lik payı dikkate alındığında, bu risklere karşı proaktif önlemler almak büyük önem taşıyor. İhraç pazarlarında yaşanan bu dalgalanmaların etkisini azaltmak için iç pazarda yerli araçların payını artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin aşınan üretim rekabetçiliğini güçlendirmek için politika geliştirilmesini önemli görüyoruz” diye konuştu.

Cengiz Eroldu

OTOMOTİV FABRİKALARI VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAK

Türk otomotiv sanayisinin öncelikleri arasında Avrupa Birliği’nin sıkılaşan hedeflerine uyum sağlamanın olduğunu aktaran OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “2025’te mevcut tesislerimizi korumayı, tüm paydaşlarla iş birliğini artırmayı ve sektörde sürdürülebilir bir büyüme yakalamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, değişen piyasa dinamiklerine uyum sağlamak, operasyonel verimliliğimizi artırmak, dönüşüm yatırımlarımızı hızlandırmak ve maliyet optimizasyonu çalışmalarımıza devam etmek stratejik önceliklerimiz arasında” ifadelerini kullandı.







