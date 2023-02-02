Ayakkabıcılara indirim çağrısı: AYMOD için 80 ülkeden 7 bin alıcı İstanbul'a geldi

Türkiye, yıllık 550 milyon çift ayakkabı ile dünyanın 6’ıncı, Avrupa’nın ise en büyük üretim kapasitesine sahip. Sektör ayrıca, 320 bini bulan çalışan sayısıyla da istihdama katkı sağlıyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde 68’incisi düzenlenen ve alanında Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan Uluslararası AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı dün başladı. 470’in üzerinde yerli ve yabancı katılımcı firmanın yer aldığı fuarı yedi bini yabancı alıcı olmak üzere toplam 25 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

TASD Başkanı Berke İçten, ayakkabı sanayinin 2022’de hem iç hem de dış pazarda başarılı bir performans gösterdiğini ifade ederek, 2022’yi 1,2 milyar dolar ihracatla kapattıklarını, bu yıla 1,5 milyar dolar hedefi ile başladıklarını bildirdi. İçten, "1.2 milyar dolar olan ayakkabı ihracatının yarısı yıl içinde iki kez düzenlenen bu fuarda sağlanan ticari iş birlikleri üzerinden yapılıyor. Yabancı müşteriyi bu zor dönemde kaybetmemek, hem de enflasyonla mücadeleye katkı sunmak için AYSAD ve TASD olarak, fiyatların yüzde 10 aşağıya çekilmesi konusunda tavsiye kararı aldık” dedi.

YABANCI FİRMA SAYISI İLK KEZ YÜZDE 10’U AŞTI

Berke İçten, sektörde müşteri kayıplarının yaşandığı bir dönemde düzenledikleri AYMOD’a en geniş katılımcı ve ziyaretçiyi getirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı. Fuara, 60’ı yabancı olmak üzere 470’in üzerinde firmanın katıldığını bildiren İçten, “Bu sezon İtalya, Almanya, İspanya, Portekiz, Polonya ve İran’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden katılımcılarımız var. Yabancı firma sayısının ilk kez yüzde 10’un üzerine çıktığı AYMOD’a 7 bini yabancı 25 bin ziyaretçi bekliyoruz. AYMOD’da kurulacak yeni iş birliklerinin ihracatımıza pozitif yansımaları olacağına inanıyorum” diye konuştu.

İstanbul’da 68’incisi düzenlenen AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı’nın açılışına İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe de katıldı.

Bu yıl 100 ticaret heyeti planladık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ”Elektrik ve doğal gazda iki kez indirim yapılması firmalarımıza nefes aldırdı. Ticaret Bakanlığı’mızın ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ bu yolda bize yeni fırsatlar sunuyor. 19’u ilk çeyrekte olmak üzere birliklerimizle birlikte bu yıl 100 ticaret heyeti planladık. Dünyanın dört bir yanında 250 fuara katılacağız” dedi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 60 bin metrekare alanda her 8 firmadan birinin yabancı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Kur artışı enflasyona yakın bir seviyede olmalı. Buna göre sanayicimiz planlamasını yapar ve pazar da kaybetmez.” İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da, “Sahip olduğumuz dinamizm ve deneyimle başarıya ulaşacağız. Sektörün özelliği yeni nesillerin kendi vizyonları ile ileriye taşıyacak olması” şeklinde konuştu.



