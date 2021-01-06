Enerjide 3,8 milyar TL'lik dev yatırım

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yıldır faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, bu sene faaliyet bölgelerinde alt yapı çalışmalarına, elektrik üretiminde hibrit teknolojilere ve mevcut santrallerini geliştirme projelerine 3,8 milyar TL’lik yatırım yapacak.

Şirket yatırımlarına ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin görüşlerini paylaşan Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, 2020’nin enerji sektörü için zorlu bir yıl olduğuna değinerek yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten şirketlerin, birçok sektöre kıyasla bu zorlu dönemden çok daha az etkilendiğini ifade etti.

2021 YILI YATIRIM HEDEFİ 3,8 MİLYAR TL

Aydem Enerji’nin elektriğin üretimi, dağıtımı, satışı olmak üzere tüm zincirde yer almasının ve verimli santrallere sahip olmasının, holding ve grup şirketlerinin geleceği açısından güzel bir tablo sunduğunu belirten İdris Küpeli “Bu yıl yatırım bütçemizi tüm grubumuz için 3,8 milyar TL olarak belirledik. Bu kapsamda hibrit yatırımlarımız, santrallerimizdeki geliştirme projelerimiz gündemimizde olacak. Gelecek 5 yıl içerisinde de, sadece dağıtım şirketlerimizle, faaliyet bölgemiz olan İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla illerinde planladığımız alt yapı çalışmaları için 9,6 milyar TL yatırım yapacağız. Amacımız yatırım projelerimize hız kesmeden devam ederek, hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini güvence altına almak” şeklinde konuştu.

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5 YIL İÇİNDE KURULU GÜÇTE 2 BİN MW KAPASİTESİ AŞILACAK

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerjiye odaklandığını belirten Küpeli, “Yenilenebilir enerji şirketimizle başlattığımız halka arz sürecimizi, bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Bu sene, enerji sektörünün önemli gündem maddeleri; hibrit yatırımlar, mini YEKA ihaleleri ve yeni YEKDEM tarifesi olacak. Biz de bu yıl hibrit yatırımlarımıza başlayacağız. Yağmur az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda HES’ten enerji üretebileceğimiz hibrit santrallerle mevsim koşullarının etkisini, asgari seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Bunun için bu yıl, 100 milyon dolar kaynak ayırmayı planlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında 25 santralimizle 1.020 MW olan kurulu gücümüzü, 5 yıl içinde iki katına çıkararak 2 bin MW kapasitesini aşacağız.” dedi.

İSTİHDAMI DA BÜYÜTECEK

Gelecek planlarıyla paralel olarak istihdam alanında da büyümeyi planladıklarını belirten Küpeli şöyle konuştu; “Koşullar ne olursa olsun bizim önceliğimiz, “insan”. Pandemi döneminde de bu temel yaklaşımımızdan ödün vermedik. Hem kendi insan kaynağımızı korumak hem de bölgemizde tüketicilere, kamuya sunduğumuz hizmeti kesintisiz sürdürmek için çalıştık. Bunu sağlayabilmek adına, geçtiğimiz sene 600 yeteneği grubumuza kazandırdık ve mevcut kadrolarımızın tamamını koruduk. 2021’de de insan kaynağımızı yüzde 10 büyüteceğiz: 11 bin kişiye sağladığımız istihdamı, 12 bin kişiye çıkaracağız.

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AYDEM ENERJİ HAKKINDA

Türkiye’nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren, ilk yerli güneş hücresini üreten, ilk özel elektrik dağıtım ve perakende lisanslarına sahip olmak gibi sektörünün öncü işlerine imza atan Aydem Enerji, bugün Türkiye’ye yayılan 27 santrali ile 1.965 MW kurulu güç ile yıllı 10.044 GWh elektrik enerjisi üretiyor.

Yenilenebilir enerjiyi odağına alan Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretim şirketi, portföyünün tamamı %100 yenilenebilir kaynaklardan oluşan Türkiye’nin en büyük şirketi konumunda.

Elektrik üretimi faaliyetlerin yanında elektrik perakende şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa olmak üzere 2 bölge, 5 ilde 5 milyon müşterisine hizmet sunuyor. Elektrik dağıtım şirketleri ADM Elektrik Dağıtım ve GDZ Elektrik Dağıtım ise aynı illerde elektrik dağıtım hizmeti sunuyor. Aydem Enerji, 2020 yılında 40. yılını kutladı.

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