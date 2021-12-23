Ekonomi BAGFAŞtan gübre fiyatlarına indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BAGFAŞ'tan gübre fiyatlarına indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yeni adımı açıklaması ve döviz kurunun düşmesi sonrasında Türkiye’nin en önemli gübre üreticilerinden biri olan BAGFAŞ fiyatlarını yüzde 22 oranında düşürdü.

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Haber Merkezi İHA
BAGFAŞdan gübre fiyatlarına indirim
Bagfaş'tan gübre fiyatlarına %22 indirim açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası dolar kurunun çakılması ile gübre fiyatlarında düşüş yaşandı. Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünal yazılı bir açıklama yaparak gübre fiyatlarını yüzde 22 oranında düşürdüklerini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üretim ve satışını yaptığımız kalsiyum amonyum nitrat ve amonyum sülfat gübrelerinin fiyatlarını, dövizdeki aşağı yönlü hareketler nedeni ile BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. olarak, yüzde 22 civarında düşürdük. Kamuoyu ile paylaşırız.” açıklamalarında bulundu.

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