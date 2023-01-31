Bahreyn Kralı'ndan Katar vurgusu

Körfez'de 3 yıl önce Katar'a yönelik başlatılan ambargo krizinin çözülmesi için görüşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn daha önce Katar'a yönelik ambargonun sona ermesi için 13 şart açıklamıştı. Bu şartlardan biri de Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasıydı. Katar istihbarat kaynakları, Türk askeri üssünün Doha'nın 'kırmızı çizgisi' olduğunu ve bu konuyu müzakere konusu dahi yapmadıklarını bildirdi.