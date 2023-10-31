Bakan Bolat: BAE ile ikili ticaret hacminin 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ticaret, yatırım, müteahhitlik, gümrük ve üçüncü ülkelerde işbirliği konularının masaya yatırıldığı "Türkiye-BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi başkanlığında gerçekleştirildi.





Toplantının ardından Bolat ile Zeyoudi, JETCO 1. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzaladı.





Bolat, BAE'nin Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin hükümetlerin ve siyasi liderlerin çabaları ile yeni bir ivme yakalandığını ve sürecin iki ülkenin stratejik ortak olması ile taçlandığını söyledi.

Türkiye-BAE 1. Dönem JETCO Toplantısı'nın neticesinde gelinen aşamanın da ekonomik ve ticari ilişkilere son derece olumlu yansıyacağına işaret eden Bolat, toplantının son derece verimli geçtiğini aktardı.

JETCO mekanizmasını kuran anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştirdiği Körfez turunun BAE ayağı vesilesiyle imzalandığını hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"1. Dönem JETCO Protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerine, üçüncü ülkelerde işbirliğine, yeşil dönüşümden ticareti geliştirecek faaliyetlere kadar pek çok farklı alanı kapsayan konulara ilişkin son derece yapıcı müzakerelerin ve mutabakatın bir yansımasıdır. Şüphesiz bu toplantı, 2023 yılında dünya genelinde üretim ve ticarette durağanlık yaşanırken, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz ile işbirliğimizi geliştirmek adına son derece önemli bir buluşma olmuştur."

"BAE'li yatırımcıları ülkemizde daha fazla görmeyi arzu ediyoruz"

Ömer Bolat, Türkiye ile BAE arasında 2022'de ikili ticaret hacminin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu yılın ilk 9 aylık döneminde ise 14 milyar dolar seviyesini aşmış durumdayız. Yıl sonu itibarıyla ikili ticaretimiz en az 15 milyar dolar düzeyine ulaşmış olacak. 1 Eylül 2023 tarihinde resmen yürürlüğe giren Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın sağlayacağı ekstra olumlu ivme ile ikili ticaret hacminin kısa süre içerisinde 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.





İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde karşılıklı yatırımların potansiyel arz ettiğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Mevcut durumda, BAE firmalarının ülkemizdeki yatırımları 3,4 milyar dolar seviyesinde olup, Türk şirketlerinin BAE'deki yatırımları ise yaklaşık 350 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. Ülkemiz yenilenebilir enerji, su ve gıda güvenliği alanları başta olmak üzere sağlık, turizm, ulaştırma, altyapı ve finans sektörlerinde de BAE'den yatırım çekmektedir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız ile geçtiğimiz temmuz ayında BAE'ye gerçekleştirmiş olduğumuz resmi ziyaret sırasında toplam 50,7 milyar dolarlık yatırımı kapsayan 13 anlaşma imzalanmıştır. Bu yatırım paketinin 27 milyar dolarlık bölümünün yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak yatırımları içermesi öngörülmektedir. BAE'nin ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir. Önümüzdeki dönemde de kardeş ülke BAE'li yatırımcıları ülkemizde daha fazla görmeyi arzu ediyoruz."









"Son 2 yılda ilişkilerimiz çok önemli bir mesafe kat etmiş durumda"

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi de iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek üzere önemli bir adım attıklarını belirterek, "Son 2 yılda ilişkilerimiz çok önemli bir mesafe kat etmiş durumda ve Türkiye ve BAE arasında eylül ayında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma gereğince iki ülke arasındaki iyi olan ilişkileri artık daha hızlı bir biçimde götürmeye çalışacağız" dedi.





Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında temmuz ayında ekonomik ilişkilerin önemine atıfta bulunulduğunu söyleyen Zeyoudi, şunları kaydetti:





"Yeni bir ufuk açmayı düşünüyoruz. İki ülke arasındaki yeni ekonomik, ticari fırsatlar araştırılacak. E-ticaret alanında işbirliği yapabilmek için çalışmalar yapılacak. Aynı zamanda uluslararası piyasalara ulaşmak için ortak bir biçimde çalışacağız. Türkiye ve BAE arasındaki ekonomik ve ticaret ortaklık komisyonu sürdürülebilir ticari ve ekonomik ilişki kuruluyor. İki dost ülkenin ve halkının çıkarlarına hizmet edecek."







