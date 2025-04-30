Bakan Bolat Libya Merkez Bankası Başkanı İssa ile görüştü

Bakan Bolat görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Libya ziyaretimiz kapsamında Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Muhammed El-Huveyc ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki 4 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini kalıcı olarak güçlendirmek ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle müteahhitlerimizin öncelikli pazarlarımız arasında yer alan Libya'daki projeleri ile ilgili önemli kararlar aldık. Önümüzdeki dönemde proje sayısını arttırmak üzere finansal ve hukukî zemini güçlendirecek enstrümanlar belirledik. Libya ile yasal altyapının güçlendirilmesi ve ikili platformların etkin kullanılması da dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerimizi güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.