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Ekonomi
Bakan Bolat Libya Merkez Bankası Başkanı İssa ile görüştü

Bakan Bolat Libya Merkez Bankası Başkanı İssa ile görüştü

16:1130/04/2025, Çarşamba
IHA
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Bakan Bolat Libya'da.
Bakan Bolat Libya'da.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Trablus'ta Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İssa ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarından oluşan heyetle birlikte Libya'ya geldi.


"Libya ile somut adımlar üzerine yoğunlaşacağız"


Bakan Bolat, temasları kapsamında Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İssa ile görüştü.


Bakan Bolat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, görüşmenin "verimli" geçtiğini belirterek,
"Görüşmede iki ülke arasında bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi, müteahhitlik firmalarımızın Libya'da daha aktif olabilmesi için atılacak adımlar ve kurumsal iş birliği konularını ele aldık. Ticaret ve yatırım ilişkilerimiz bakımından öncelikli gördüğümüz Libya ile somut adımlar üzerine yoğunlaşacağız"
ifadelerini kullandı.


Bolat, Libya temasları kapsamında Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed El-Huveyc ile de bir araya geldi.


Bakan Bolat görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Libya ziyaretimiz kapsamında Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Muhammed El-Huveyc ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki 4 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini kalıcı olarak güçlendirmek ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle müteahhitlerimizin öncelikli pazarlarımız arasında yer alan Libya'daki projeleri ile ilgili önemli kararlar aldık. Önümüzdeki dönemde proje sayısını arttırmak üzere finansal ve hukukî zemini güçlendirecek enstrümanlar belirledik. Libya ile yasal altyapının güçlendirilmesi ve ikili platformların etkin kullanılması da dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerimizi güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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