Bakan Bolat 'Müjdemiz olsun' diyerek duyurdu: Kooperatiflere destek paketi geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız yüzde 4,5 oranında artarak 107 milyar dolara ulaşmıştır. Haziran ayında takvim etkisi nedeniyle yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk yarısında ihracatımız yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolara yükselmiştir. İthalatta ise aşağı yönlü eğilimin devam ettiği görülmektedir. Haziran ayında ithalat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 25 milyar 4 milyon dolara gerilemiştir." açıklamasında bulundu. Böylece Haziran'da son 32 ayın en düşük ithalat değeri gerçekleşmiş oldu.