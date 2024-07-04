Bakan Bolat 'Müjdemiz olsun' diyerek duyurdu: Kooperatiflere destek paketi geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından hibe destek programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Müjdemiz olsun!
Ticaret Bakanlığı olarak, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programımız (KOOP-DES) kapsamında, kooperatiflerimize projeleri bazında nakdi destekler sağlamaya devam ediyoruz.
Bu kapsamda; 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerimizin başvurularına açmış bulunuyoruz. Kooperatiflerimiz; mal alımlarında 400.000 liraya, hizmet alımlarında 60.000 liraya, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204.000 liraya ve iki personel içinse yıllık 408.000 liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir.
Proje başvuruları 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecek
Ticaret Bakanlığımız görev alanında yer alan tüm kooperatiflerimize ve üst kuruluşlarına açık olan Program kapsamındaki proje başvuruları, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilecektir.
Başvuru şartları
2024 yılı KOOP-DES Programı İkinci Çağrı Dönemine Bakanlığın çatısı altında faaliyet gösteren tüm kooperatifler ile üst birlikleri başvurabilecekler.
Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı kooperatifler,
Ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler,
Ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler ve pazarlama faaliyetinde bulunan
-Üretim kooperatifler,
-Tarım satış kooperatifleri,
-Sanat kooperatifleri,
Yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları için öncelikli olarak hibe destekleri sağlanacak.