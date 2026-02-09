Yeni Şafak
Bakan Bolat'tan Türkmenistan'a kritik ziyaret: İki ülke arasında yeni işbirliği kapıları açacak

13:539/02/2026, Pazartesi
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat üst düzey temaslarda bulunacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat üst düzey temaslarda bulunacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Türkmenistan'a yapacağı ziyaret kapsamında Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılması planlanırken fuarın başta sanayi, tarım, gıda, tekstil, inşaat ve hizmetler olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni işbirliği fırsatlarını geliştirmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Türkmenistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Bolat başkanlığındaki heyet, başkent Aşkabat'ta 12'ncisi düzenlenecek "Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı"nın açılışına katılacak. Bakan Bolat'ın üst düzey temaslarda da bulunacağı ziyaret, 12 Şubat'a kadar devam edecek.

Ticari ilişkilerde İstanbul'da yakalanan ivme, Aşkabat'ta ileriye taşınacak

Söz konusu program, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan somut adımların önemli bir parçasını oluşturuyor. Geçen yıl temmuzda İstanbul'da düzenlenen ve Bakan Bolat tarafından da ziyaret edilen Türkmenistan-Türkiye Ticaret Fuarı ile yakalanan ivmenin, Aşkabat'ta daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

Bu doğrultuda, Türkmenistan'daki fuara yaklaşık 90 stantla katılımın sağlanması planlanırken Türk firmalarının geniş bir ürün yelpazesiyle burada yer alması bekleniyor.

Fuar kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinin, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesine önemli katkılar sunması amaçlanıyor.

Hedef 5 milyar dolarlık ticaret

Ticaret Bakanlığınca katılım desteği sunulan fuarda, başta sanayi, tarım, gıda, tekstil, inşaat ve hizmetler olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakan Bolat'ın üst düzey temaslarının ise geçen yıl 2,2 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara ulaştırılması hedefine önemli katkılar sunması bekleniyor.


