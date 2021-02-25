Ekonomi Bakan Elvan 2021 reformlar yılı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan: 2021 reformlar yılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'ekonomik reform' çalışmalarımızda sona geldik" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 reformlar yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.
  • Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak. 2021 yılı reformlar yılı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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