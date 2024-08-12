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Ekonomi

Bakan Ersoy'dan emeklilere güzel haber: Yüzde 30 indirim sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen '2024 Emekliler Yılı' kapsamında milyonlarca emekliye giyimden uçak biletine kadar birçok kalemde indirimler sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise emeklilerin, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'ne bağlı sinema salonlarında yüzde 30 indirimli film izleyebileceklerini duyurdu.

12:39 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:39 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilerin, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğine (SİSAY) bağlı sinema salonlarında yüzde 30 indirimden faydalanabileceklerini duyurdu.


Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından "Emeklilerimize güzel bir haber" mesajıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SİSAY ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz"




#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mehmet Nuri Ersoy
#Sinema salonları
#emekliler
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