Bakan Göktaş: Senegal ile ortak hedefimiz kısa vadede 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal’in başkenti Dakar’da Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı kapsamında düzenlenen "Türkiye-Senegal İş ve Yatırım Forumu"na katıldı. Göktaş, burada yaptığı konuşmada toplantıda ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğinin mevcut durumunu değerlendireceklerini belirtti. Gelecek dönemin ortak yatırım, üretim ve büyüme hedeflerini ele alacaklarını aktaran Göktaş, toplantının iş birliğini daha ileriye taşıyacak yeni adımlara ve somut ortaklıklara vesile olmasını temenni etti.

"Senegal’i Afrika pazarına açılan güçlü bir kapı olarak değerlendiriyoruz"

Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin güçlü dostluk bağları, karşılıklı güven ve ortak kalkınma iradesi üzerine kurulu olduğunun altını çizen Göktaş, Afrika kıtasında örnek gösterilen bu ortaklığın son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarla daha da güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020-2022 yıllarındaki Senegal ziyaretleri, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’nin 2024’te Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret, Başbakan Ousmane Sonko’nun 2025’te ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretle beraber Senegal ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha ileriye taşınmıştır. ECOWAS üyeliği ve Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşması’na taraf olması sebebiyle Senegal’i Afrika pazarına açılan güçlü bir kapı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Bu sağlam siyasi zeminin ekonomik ilişkilere de yansıdığını bildiren Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 yılı sonunda ikili ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre yüzde 23 artışla 494 milyon dolar seviyesine ulaştı. Biz biliyoruz ki bu rakam yeterli değil. İki cumhurbaşkanın ortak vizyonuyla hedefimiz, ihracat ve ithalattaki ivmeyi koruyarak kısa vadede 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Bu hedefe erişmek için ticaretimizi daha dengeli, daha çeşitli ve daha yaygın bir zemine oturtmamız gerektiğine inanıyoruz. Senegal’in 2050 vizyonu kapsamında öngörülen dönüşüm projeleri, Türk özel sektörü açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Hâlihazırda tahmini piyasa değeri 780 milyon doların üzerinde yatırımı bulunan 60’ın üzerinde Türk firması Senegal’de faaliyet göstermektedir."

Firmaların inşaat, enerji, madencilik, gıda, mobilya, tekstil, sağlık, madencilik, lojistik, ulaştırma ve turizm gibi birçok sektörde önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ve bu alanlarda çok güçlü iş birliği imkanları bulunduğunu aktaran Göktaş, gelecek dönemde Senegal’de büyüme ve kalkınma açısından önceliklendirilen madencilik ve hidrokarbon, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde iş birliğinin derinleşmesini beklediklerini dile getirdi. KOBİ’ler arasındaki iş birliğini de değerli bulduklarını ifade eden Göktaş, bu kapsamda Türkiye’den KOSGEB ile Senegal’deki muhatabı ADEPME arasındaki aktif iş birliğinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Türk şirketlerinin daha etkin rol almasına büyük önem veriyoruz"

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Senegal’de toplam değeri yaklaşık 2,2 milyar dolar olan 40 projeye imza attığının altını çizen Göktaş, sosyal tesislerden ulaşım altyapısına, ticari yapılardan spor ve enerji tesislerine kadar uzanan bu projelerin firmaların Senegal’in kalkınmasına verdiği katkının somut göstergesi olduğunu vurguladı. Dakar Arena ve Olimpiyat Stadı gibi simge projelerin bu iş birliğinin sahadaki güçlü yansımaları arasında yer aldığını kaydeden Bakan Göktaş, "Önümüzdeki dönemde de Türk firmalarının Senegal’deki varlığını daha da güçlendirmesini arzu ediyoruz. ‘Senegal 2050’, ‘Dakar Metropole 2050’ ve ‘New Deal Technology’ programları kapsamında planlanan otoyol, demiryolu, köprü, liman, agropole, sanayi siteleri gibi altyapı-üstyapı projelerinde Türk şirketlerinin daha etkin rol almasına büyük önem veriyoruz. Bu alanlarda her türlü yapıcı iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıların Senegal’de uzun vadeli, kalıcı ve karşılıklı fayda üreten yatırımlar gerçekleştirmesini teşvik ettiklerini bildiren Göktaş, aynı şekilde Senegalli yatırımcıları da Türkiye’de ortaklıklar kurmaya ve yatırım imkanlarını değerlendirmeye davet ettiklerini söyledi.

"Amacımız, birlikte büyümek ve refahı birlikte artırmaktır"

Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, ekonomik ilişkilere tek taraflı kazanç çerçevesinde bakmıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda amacımız, birlikte büyümek, birlikte üretmek ve refahı birlikte artırmaktır. Bu açıdan yatırım ortamının güçlendirilmesi için hukuki altyapıyı da önemsiyoruz. Bugün Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması yürürlüktedir. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın da yürürlüğe girmesiyle birlikte ekonomik ilişkilerimizin daha güçlü bir zemine kavuşacağına inanıyoruz. Bu sürecin tamamlanması, yeni yatırım kararlarını destekleyecek ve iş çevrelerimize daha öngörülebilir bir çerçeve sunacaktır. Burada Senegalli dostlarımızdan beklentimiz yatırımcı ve ihracatçı firmalarımızın karşılaştığı idari, bürokratik süreçlerde kolaylaştırıcı bir yaklaşımın sürdürülmesidir. Bunun yanı sıra güçlü bir diyalog mekanizmasının korunmasıdır. İş dünyasının önünü açan, hızlı sonuç üreten ve güven veren bir idari yaklaşım, ortak hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıracaktır."

Türkiye-Senegal İş Konseyi’nden gelecek döneme yönelik somut, uygulanabilir ve sonuç odaklı bir çalışma programının hazırlamasını beklediklerini dile getiren Göktaş, temennilerinin kurulacak temasların yeni ortaklıklara, yeni yatırımlara ve yeni projelere dönüşmesi olduğunu belirtti. Türkiye’nin Senegal’i sadece ticari bir ortak olarak görmediğinin altını çizen Göktaş, Senegal’i Afrika’da birlikte yol yürümek istedikleri stratejik bir dost ve güvenilir bir paydaş olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Toplantıda Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin ve DEİK temsilcileri ile Dakar Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Abdoulaye Sow yer aldı.








