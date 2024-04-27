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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam gündemde mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Asgari ücreti hükümet belirlemez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

13:26 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:06 - 27/04/2024 Cumartesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir televizyon programına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Asgari ücrete yılda bir kez zam yapılacağını vurgulayan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:


"Asgari ücreti hükümet belirlemez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."


#Vedat Işıkhan
#Asgari Ücret
#Ekonomi
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