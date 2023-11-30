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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Maksimum faydayı elde edeceğimiz bir noktada uzlaşacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, ""Aralık ayında toplayacağız Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu, şu an teknik hazırlıkları gerçekleştiriyoruz." dedi.

14:33 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:46 - 30/11/2023 Perşembe
DHA
Bkan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bkan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, "Asgari ücret komisyonu toplanacak. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ne zaman toplanacağına ilişkin soruya Işıkhan, "Aralık ayında toplayacağız Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu, şu an teknik hazırlıkları gerçekleştiriyoruz. İnşallah aralık ayında toplantımızı gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.


Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte, her iki tarafın da işçi ve işveren kesiminin de maksimum faydayı elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok iyi bir şekilde yönettik sosyal diyalog sürecini. Allah utandırmazsa da inşallah aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık ayının sonunda bitirmek zorundayız. Hayırlı olur inşallah."


Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere ilişkin düzenlemeyle ilgili soru üzerine, "Zaten Mecliste gündeme geçildi. Teknik düzenlemeler kısa sürede tamamlanır tamamlanmaz inşallah emeklilerimizin hesabına... O da hayırlı olsun. Ben bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten çok önemli bir düzenleme oldu. Hayırlı olsun emeklilerimize." diye konuştu.




#asgari ücret
#Vedat Işıkhan
#komisyon
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