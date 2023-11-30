Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Maksimum faydayı elde edeceğimiz bir noktada uzlaşacağız

Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yeni asgari ücret, ne kadar, kaç para olacak? Yeni asgari ücret 2024 zammı için nefesler tutuldu. Milyonlarca çalışan yılbaşında asgari ücret ne kadar olacak sorusuna odaklandı. 2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret zam oranı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için aralık ayının ilk haftası işaret edilirken, yeni asgari ücret zam oranı için ilk rakamlar da geldi. Peki yeni yılda asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Net, brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...