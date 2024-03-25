Bakan Işıkhan'dan emeklilere özel indirim ve kampanya açıklaması: Emekliler bizim başımızın tacı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu, dolar bazında milli gelirde Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doların aşıldığını söyledi.
Kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördüğünü vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:
Işıkhan, tüm engellere ve finansal krizlere rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarla büyüdüğüne dikkati çekerek, yıl sonu itibarıyla enflasyonun düşüşe geçeceğini belirtti.
İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşın refahının, aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücü demek olduğunu vurgulayan Işıkhan, emeklilerin bu refahı en çok hak edenler arasında yer aldığını dile getirdi.
AK Parti olarak attıkları adımlarla, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettiklerine değinen Işıkhan, şöyle devam etti.
"İlaç kuyruklarından maaş kuyruklarına, emeklilerimize zulüm olan her uygulamayı biz bitirdik. Seyyanen ve oransal artışlarla emekli aylıklarında reel olarak yüzde 87 ile 636 oranında artış sağladık. En son kıymetli emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek, emeklilerimizin gündemimizde olduğunu ve onların hayatlarını her yönden kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam edeceğimizi duyurmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2024 yılını emekliler yılı ilan ettik. Emekliler yılı kapsamında, bankalarla yeni bir emekli aylığı promosyon ödemesi sürecini başlattık. Biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumumuz, bankalar aracılığıyla emekli maaşlarını ödemektedir. 2017'de emeklilerimize ilk kez banka promosyonu ödenmesini yine biz başlatmıştık."
Emeklilere özel indirim ve kampanya
Kamu bankalarında emekli aylığı promosyon ödemelerini, emekli ve hak sahiplerinin aldığı aylık miktarına göre yaklaşık 2 katına çıkardıklarını hatırlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Işıkhan, AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan'ın şehri hak ettiği büyük hizmetlerle buluşturacağını sözlerine ekledi.
AK Parti Kırşehir Seçim İrtibat Bürosu'nu da ziyaret eden Bakan Işıkhan, partililerle bir süre sohbet etti.