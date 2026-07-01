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Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli aylığı' açıklaması: Gözler 3 Temmuz'da

Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli aylığı' açıklaması: Gözler 3 Temmuz'da

12:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde maaş artışları yılda iki kez açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde maaş artışları yılda iki kez açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.

En düşük emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Gözler, TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 zam oranı netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da en düşük emekli aylığına yapılacak artışla ilgili son durumu açıkladı.

En düşük emekli maaşı zammında kritik tarih 3 Temmuz. TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise en düşük emekli aylığına yapılacak artışla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan,
"3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur"
dedi.


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