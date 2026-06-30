Emekli maaşlarına yeni sistem geliyor: Milyonları ilgilendiren düzenleme için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılım sağladığı ve iki gün süren Sapanca kampı oldukça yoğun bir programa sahne oldu. Kampın ilk gününde açılış konuşmasının ardından milletvekilleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğunluk sebebiyle Meclis çalışmalarının değerlendirileceği oturumu iptal etti. Bunun yerine pazar günü düzenlenen kapsamlı bir toplantı ile kabine üyeleri, milletvekilleri ve parti teşkilatı bir araya getirildi. Gerçekleştirilen bu oturumların ana odağında ekonomideki güncel gelişmeler, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar yer aldı.