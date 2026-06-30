Emekli maaşlarına yeni sistem geliyor: Milyonları ilgilendiren düzenleme için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Sapanca kampının en önemli gündem maddesini ekonomi oluşturdu. Toplantıdan gelen bilgilere göre, uzun süredir üzerinde çalışılan ve en düşük emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sisteminin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hedefleniyor. Bu yeni model sayesinde hane içindeki her bireyin asgari bir gelir seviyesine ulaşmasını sağlayacak şekilde doğrudan ihtiyaç sahibi hanelerin ve bireylerin desteklenmesi planlanıyor. İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılım sağladığı ve iki gün süren Sapanca kampı oldukça yoğun bir programa sahne oldu. Kampın ilk gününde açılış konuşmasının ardından milletvekilleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğunluk sebebiyle Meclis çalışmalarının değerlendirileceği oturumu iptal etti. Bunun yerine pazar günü düzenlenen kapsamlı bir toplantı ile kabine üyeleri, milletvekilleri ve parti teşkilatı bir araya getirildi. Gerçekleştirilen bu oturumların ana odağında ekonomideki güncel gelişmeler, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar yer aldı.
Üç aşamalı çözüm planı
Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılabilecek olası düzenlemeler hakkında kritik sorular yöneltildi. Edinilen bilgilere göre, milletvekillerinin ekonomik gidişata dair sorulara karşın uygulamaya geçmesi planlanan stratejiler üç ana başlık altında toplanarak yanıtlandı.
Masadaki 3 aşamalı plan şöyle:
Konut ve kira fiyatları sorununu sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılması
KOBİ’lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımlar
Emekli ve dar gelirlilerinin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD)
Edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşı ekim ayında Meclis’e sunulması planlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile tamamlanacak. GETAD sistemi ile hane halkında her bireyin belli bir gelir düzeyinde olması için destek verilmesi öngörülüyor.
Yeni düzenleme ekim ayında meclis yolunda
Uzun zamandır hayata geçirilmesi tartışılan GETAD sistemi için bütçe planlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin ekonomik şartlarını doğrudan iyileştirmeyi amaçlayan bu kritik destek sisteminin, bütçe hesaplamalarının tamamlanmasının ardından ekim ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.