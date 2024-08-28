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Ekonomi

Bakan Kacır'dan dış ticaret mesajı: Reform ve iyileşme sürecini sürdüreceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Kacır, dış ticarette temmuz ayında iyi sonuçlar alındığını belirterek, "Takvim ve program dahilinde reform ve iyileşme sürecini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Seda Ekinci
14:04 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dış ticaret verilerini değerlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dış ticaret verilerini değerlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatın artmaya, dış ticaret dengesinin iyileşmeye devam ettiğini vurgulayan Kacır, ekonomideki göstergelerin, plan ve programlarda öngörülen verilerle uyumlu şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Kacır, temmuzda ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
  • "İthalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın temmuz ayında yüzde 61,2 iken bu yılın temmuz ayında yüzde 75,5'e yükseldi. Yılın 7 aylık dönemine baktığımızda, ihracatımız yüzde 4,1 arttı, ithalatımız yüzde 8,3 azaldı. İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticarette alınan iyi sonuçlar, cari işlemlerde yaşanan iyileşme ve dengelenmeler Türkiye'nin kararlı ve istikrarlı ekonomi politikalarının sonucudur. Takvim ve program dahilinde reform ve iyileşme sürecini sürdüreceğiz. Türkiye'nin rotası ve hedefi bellidir, yatırım, inovasyon, yüksek teknoloji, istihdam, üretim ve ihracatla büyümek."



#Mehmet Fatih Kacır
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