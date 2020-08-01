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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Gıda denetimlerinde 7 ayda 63 milyon lira ceza uygulandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Gıda denetimlerinde 7 ayda 63 milyon lira ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Gıda denetimlerinde 7 ayda 63 milyon lira ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın ilk 7 ayında 705 bin gıda denetimi yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Pakdemirli
Bakan Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, gıda üretim ve satış ile toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontrolleri her geçen yıl artırarak devam ettirdiklerini ifade etti.

  • 2002 yılında 39 bin olan gıda denetim sayısını geçen yıl 1,2 milyona çıkardıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Bu yılın ilk 7 ayında ise gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet toplamda 63 milyon 111 bin 879 TL idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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Alo Gıda hattı aracılığıyla 2,4 milyon başvuru yapıldı

Vatandaşların gıdayla ilgili gördükleri olumsuzlukları bakanlığa bildirmesi için 2009 yılında başlatılan 174 Alo Gıda hattına bugüne kadar toplamda 2,4 milyondan fazla arama yapıldığını belirten Pakdemirli, buna ek olarak bu yılın mart ayında hayata geçirdikleri WhatsApp ihbar hattına da yaklaşık 30 bin ihbar ve başvuru yapıldığını ifade etti.

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