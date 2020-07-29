Bakan Pakdemirli: Mısır alım fiyatını yüzde 15 artırdık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dakika haberine göre geçen yıl 1150 lira olan mısır alım fiyatını, bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Hasat öncesi alım fiyatları belirleniyor

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak buğday, arpa, nohut, mercimek ve fındıkta olduğu gibimısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini belirtti.

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