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Ekonomi Bakan Pakdemirli Mısır alım fiyatını yüzde 15 artırdık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika haberleri: 2020 mısır alım fiyatları açıklandı

Bakan Pakdemirli: Mısır alım fiyatını yüzde 15 artırdık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu seneki mısır alım fiyatının 1325 lira olduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, bu fiyatın geçen sene 1150 lira olduğunu, yani bu yıl yüzde 15 artırıldığını belirtti. Pakdemirli ayrıca, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak mısırda alım fiyatlarını açıklıyoruz. Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dakika haberine göre geçen yıl 1150 lira olan mısır alım fiyatını, bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Hasat öncesi alım fiyatları belirleniyor

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak buğday, arpa, nohut, mercimek ve fındıkta olduğu gibimısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini belirtti.

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  • Bakan Pakdemirli, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak mısırda alım fiyatlarını açıklıyoruz. Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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