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Ekonomi

Bakan Şimşek: Doğrudan yabancı yatırımcı girişleri ve öz sermaye anlaşmalarında bir artış gördük

Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde artış görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, '' Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen Körfez ülkelerinden gelen doğrudan yabancı yatırımcı girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük.'' dedi.

15:00 . 29/07/2023 Cumartesi
IHA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yaptı.


Şimşek paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

“Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen Körfez ülkelerinden gelen doğrudan yabancı yatırımcı girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük.


(Son zamanlardaki işlemler), Türkiye’ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye’ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira’da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır.”






#Mehmet Şimşek
#Doğrudan yabancı yatırımcı
#Türk varlıkları
22 dakika önce
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