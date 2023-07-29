Bakan Şimşek: Doğrudan yabancı yatırımcı girişleri ve öz sermaye anlaşmalarında bir artış gördük

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bakan Bolat, gıda-tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili üretim-tüketim ve ihracat dengeleri konusunda öncelikleri belirlediklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en uygun ve yeterli miktarda karşılamak için çalışmalarımıza tüm hızıyla ve uyumlu bir koordinasyon içinde devam edeceğiz." dedi.