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Ekonomi

Bakan Şimşek Londra'da yatırımcılarla görüşecek

Bakan Şimşek'in gelecek hafta İngiltere'nin başkentinde yapacağı toplantılarda Türkiye'de yatırım fırsatlarını anlatacağı belirtildi.

17:30 . 28/09/2023 Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Türkiye, yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinden sonra uluslararası yatırımcılarla temaslarını sıklaştırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
, çeşitli kesimlerden yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatıyor.

Şimşek, katıldığı toplantılarda, Orta Vadeli Program'dan da bahsediyor.

Londra'da yatırımcılarla kritik toplantı

Bakan Şimşek'in İngiltere'nin başkenti Londra'da benzer görüşmelere imza atacağı belirtildi.

Haberini 5 bankacıya dayandıran Reuters, Şimşek'in gelecek hafta Londra'da yatırımcılarla görüşeceğini aktardı.

Tarih belli oldu

Ankara'nın, uluslararası yatırım ve finansmana yönelik temaslarını sürdürdüğü notuna yer verildi.

Söz konusu kritik toplantının tarihinin 3-4 Ekim olarak belirlendiği konuşuluyor.

"Son derece saygın bir politikacı" olarak tanımlanan Şimşek'in, geçen hafta ise New York'ta yatırımcılarla görüştüğü anımsatıldı.

Asya'daki yatırımcılarla da görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı'nın, bu yıl Körfez ülkelerindeki yatırımcılarla da bir araya geldiği, yıl sonuna kadar Asya'daki yatırımcılarla benzer görüşmelerde bulunmasının beklendiği kaydedildi.



#Mehmet Şimşek
#Londra
#ekonomi
43 dakika önce
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