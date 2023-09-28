Bakan Şimşek Londra'da yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Türkiye, yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinden sonra uluslararası yatırımcılarla temaslarını sıklaştırdı.
Şimşek, katıldığı toplantılarda, Orta Vadeli Program'dan da bahsediyor.
Londra'da yatırımcılarla kritik toplantı
Bakan Şimşek'in İngiltere'nin başkenti Londra'da benzer görüşmelere imza atacağı belirtildi.
Haberini 5 bankacıya dayandıran Reuters, Şimşek'in gelecek hafta Londra'da yatırımcılarla görüşeceğini aktardı.
Tarih belli oldu
Ankara'nın, uluslararası yatırım ve finansmana yönelik temaslarını sürdürdüğü notuna yer verildi.
Söz konusu kritik toplantının tarihinin 3-4 Ekim olarak belirlendiği konuşuluyor.
"Son derece saygın bir politikacı" olarak tanımlanan Şimşek'in, geçen hafta ise New York'ta yatırımcılarla görüştüğü anımsatıldı.
Asya'daki yatırımcılarla da görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı'nın, bu yıl Körfez ülkelerindeki yatırımcılarla da bir araya geldiği, yıl sonuna kadar Asya'daki yatırımcılarla benzer görüşmelerde bulunmasının beklendiği kaydedildi.