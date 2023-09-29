Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor: Ekim ayında üç ülkeyi ziyaret edecek

Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanmasının mümkün görünmediğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli'' diye konuştu.