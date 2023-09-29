Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor: Ekim ayında üç ülkeyi ziyaret edecek

Mehmet Şimşek
Türkiye, ekonomide açıklanan veriler ve alınan kararlarda birlikte yatırımcılar için cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ekim ayında yapacağı bir dizi seyahat ile yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Şimşek, yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında 3 farklı ülkede toplantılara katılacak.
Bakan Şimşek, 3-4 Ekim’de ilk olarak Citibank ve BofA’nın düzenlediği Londra’da yatırımcı toplantısına katılacak.
Marakeş'te yıllık toplantı
Londra'nın ardından Şimşek, 11-14 Ekim’de Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına gidecek.
Paris
Şimşek, 19 Ekim’de Fransa’nın başkenti Paris’te bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak.
Bakan Şimşek'in ekim ayı içinde ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de beklentiler arasında yer alıyor.