Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Soylu iki milyar doları yalanlayıp Thodex vurgununun gerçek boyutunu açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Soylu iki milyar doları yalanlayıp ​kripto para borsası Thodex vurgunun boyutunu açıkladı

Bakan Soylu iki milyar doları yalanlayıp Thodex vurgununun gerçek boyutunu açıkladı

Kripto para borsası Thodex'in firari CEO'su Fatih Faruk Özer için Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini ve dört ülkede ekiplerin çalışma yürüttüğünü dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex üzerinden iki milyar dolarlık vurgun yapıldığı iddiasını ise yalanlayarak 108 milyon dolarlık bir portföyden bahsedildiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu iki milyar doları yalanlayıp ​kripto para borsası Thodex vurgunun boyutunu açıkladı
Kripto para borsası Thodex'in firari CEO'su Fatih Faruk Özer için 4 ülkede çalışma yürütülüyor.

NTV canlı yayınında gündeme dair son gelişmeleri değerlendiren Bakan Soylu, 391 bin kişiyi 2 milyar dolandırdığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarıyla ilgili gelinen son noktayı paylaştı.

Bakan Soylu, "82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

PORTFÖY 108 MİLYON DOLAR

Thodex dolandırıcılığında 2 milyar dolar iddiasını yalanlayan Soylu, "Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: 2 kişi gözaltında
DÜNYA
Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: 2 kişi gözaltında

Serbest bırakılan Thodex çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Serbest bırakılan Thodex çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı

Thodex soruşturmasında yeni detay: Kaçış planını önceden ayarlamış
GÜNDEM
Thodex soruşturmasında yeni detay: Kaçış planını önceden ayarlamış

Abone Ol Google News
Görüntülü doğum

Görüntülü doğum

​Yoldaki eşeğe veterinerle konuşarak doğum yaptırdı.
Elazığda heyecanlandıran keşif

Elazığ'da heyecanlandıran keşif

Köylüler buldu: Hayal bile edemeyeceğimiz bir yer.
Son ödeme tarihleri değişecek

​Elektrik ve doğal gaz faturaları için sürpriz karar

2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 12,2 ye çıktı.

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

Sağlık Bakanlığı: Biontech aşısı 2. doz randevusu korunacak

Beş bin 280 güvenlik gücü katılıyor.
İşte Thodex<br>vurgununun gerçek boyutu

İşte Thodex
vurgununun gerçek boyutu

Bakan Soylu iki milyar dolar iddiasını yalanlayıp açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.