Bakan Yumaklı: Ormanlarımızı geliştirmek için 179 milyar lira yatırım yaptık

"Orman köylerimizin kalkınması için ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) hibe kredisi ve gelir getirici tür ağaçlandırması çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyoruz. Bu kapsamda son 22 yılda orman köylülerimize 29,3 milyar lira hibe ve kredi vererek yaklaşık 280 bin projeyi destekledik. '5 bin Köye 5 bin Gelir Getirici Orman Projesi'yle orman köylülerimizin gelirlerini artırmak için ceviz, badem, kestane, zeytin gibi fidanlar dikiyoruz. Ormanlık alanlarda arıcılığın gelişmesi için bugüne kadar 796 bal ormanı tesisi ettik. Bu sayede bal verimini kat be kat arttırdık"