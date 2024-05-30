Bakan Yumaklı: Ormanlarımızı geliştirmek için 179 milyar lira yatırım yaptık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İklime Dirençli Ormancılık Projesi' açılış töreninde konuştu. Bakan Yumaklı, ormanların geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin, "Ormanlarımızı geliştirmek için reel rakamlarla 179 milyar lira yatırım yaptık. Bu zaman zarfında 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Ülke yüz ölçümümüzün yüzde 30'unu ormanla kaplı hale getirdik. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre; ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer alıyor. Yine 5 yılda bir yayınlanan FAO verilerine göre; orman alanı bakımından ülkemiz 2015 yılında 46'ncı sırada iken, 2020 yılında 27'ci sıraya ulaştı" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Akdeniz havzasında olması nedeniyle iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını belirterek,
"Ülkemizin güneyinde orman yangınları, kuzeyinde sel felaketleri, iç bölgelerde ise kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bu nedenle toprağı, suyu, ormanları ve biyoçeşitliliği korumayı ön plana alan politikaları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Çünkü küresel iklim değişikliğinin getireceği yıkıcı etkilere ancak bu şekilde direnç sağlayabiliriz"
dedi.
'280 bin projeye 29,3 milyar lira hibe ve kredi verdik'
Ormancılık faaliyetleri içerisinde ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için orman köylerine özel bir önem verdiklerini ifade eden Yumaklı,
"Orman köylerimizin kalkınması için ORKÖY (Orman ve Köy İlişkileri) hibe kredisi ve gelir getirici tür ağaçlandırması çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyoruz. Bu kapsamda son 22 yılda orman köylülerimize 29,3 milyar lira hibe ve kredi vererek yaklaşık 280 bin projeyi destekledik. '5 bin Köye 5 bin Gelir Getirici Orman Projesi'yle orman köylülerimizin gelirlerini artırmak için ceviz, badem, kestane, zeytin gibi fidanlar dikiyoruz. Ormanlık alanlarda arıcılığın gelişmesi için bugüne kadar 796 bal ormanı tesisi ettik. Bu sayede bal verimini kat be kat arttırdık"
diye konuştu.
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2 saat önce