Bakanı Yumaklı: Su ürünleri üretimini artırmak için 51 milyar liralık destek aktarıldı

"Burada önemli olan yasa dışı avcılıktaki caydırıcılığın sağlanmasıdır. Bu alanda da önemli bir hizmet kalemini önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz. Uluslararası standartlardaki Marmara Denizi Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'ni inşallah tamamlamak üzereyiz. Evet, yaptığımız bu ve benzeri çalışmalarla su ürünleri sektörümüzdeki üretim 600 bin tondan yüzde 60 artışla 1 milyon tonun üzerine ulaşmış vaziyette. Ülkemiz bu başarısını ihracatla da taçlandırdı. Hakikaten son derece önemli bir kalem, inanılmaz da bir potansiyeli var. 2 milyar dolarlık ihracat rakamını inşallah çok daha ilerilere taşıyacağız."