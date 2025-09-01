Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz büyüme verilerini değerlendirdi: Enflasyonla mücadele sonuç veriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İkinci çeyrek verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.
Türkiye ekonomisinde, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüme gerçekleştiğini belirten Yılmaz, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak da yüzde 1,6'lık büyüme ile ekonominin son üç çeyrekteki pozitif eğilimini daha da ivmelendirerek sürdürdüğünü, küresel ve bölgesel gerilimlere rağmen diğer ülkelerden olumlu ayrışarak dayanıklılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.
Cevdet Yılmaz, yılın ikinci çeyreğinde OECD ülkelerinin ortalama büyümesinin yüzde 1,7, Avro Bölgesi ortalama büyümesinin yüzde 1,4 olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Politikalarımız kararlı şekilde uygulanmaya devam edilecektir"
2025 yılı ikinci çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeyi sınırlı oranda aşağı çektiğini, enerji ithalatındaki artış ve zayıf dış talep koşullarından kaynaklanan bu durumun beklentiler dahilinde olup ekonomi programı açısından önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmediğini bildiren Yılmaz, 2025 yılı ikinci çeyreğinde sanayi sektörünün yüzde 6,1 oranında, inşaat dahil hizmetler sektörünün ise yüzde 5,2 oranında büyüme kaydederken, baz etkisi ve olumsuz iklim koşulları kaynaklı olarak tarım sektörünün yüzde 3,5 negatif büyüme kaydettiğini aktardı.
Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde GSYH'nin dolar cinsinden yıllıklandırılmış olarak 1,474 trilyon seviyesine ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
Özel tüketim harcamaları bu dönemde yüzde 3,3 artarken, sabit sermaye yatırımlarının artışının ise yüzde 5,3 oranında olduğunu, kamu tüketiminde ise ilk yarıda yüzde 1,7 oranında gerileme gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceği tahmin edilmektedir"
Cevdet Yılmaz, bugün itibarıyla açıklanan ulusal hesaplar kapsamında aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesabını da içine alan Ulusal Hesaplar Sistemi ile ilgili hesaplamaların, Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA-2008) ve Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA-2010) el kitaplarına uygun olarak yapılan ana revizyonla güncellendiğini hatırlatarak, bu güncellemenin, uluslararası standartlara uyum (SNA-2008, ESA-2010), hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi ve yeni veri kaynaklarının sisteme dahil edilmesi üzerine odaklandığını bildirdi.
Ulusal Hesaplar Sisteminin, dinamik bir yapıya sahip olup ekonominin ölçüm çalışmalarının ekonomik ve sosyal alanda ortaya çıkan yeni koşullar, uluslararası standartlar, hesaplama yöntemleri ve veri kaynaklarında gerçekleşen iyileşmelere bağlı olarak 5-7 yıl gibi belirli aralıklarla ana revizyonlarla güncellendiğini aktaran Yılmaz, bu kapsamda, Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından 2024 yılında Ulusal Hesaplar Sisteminde uyumlaştırmaya dayalı ana revizyonun gerçekleştirildiğini, Türkiye'de de bu çerçevede 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği'ni takiben ana revizyon çalışmalarının gerçekleştirilerek tamamlandığını, böylece, halihazırda 1998 yılından başlayan serilerin 1995 yılına kadar revize edilerek geri çekildiğini ifade etti.
Yılmaz, ana revizyon ile Türkiye'nin ulusal hesap sisteminin, uluslararası karşılaştırılabilirliğinin arttığını, daha güvenilir, detaylı ve güncel GSYH verileri ürettiğini, bu sayede veriye dayalı politika yapımında ve analizinde daha sağlam bir istatistiki altyapının sağlandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şunları paylaştı: