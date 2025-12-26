Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına ait doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsattı.
709 bin 853 anne yararlanıyor
Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını belirterek, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini hatırlattı.