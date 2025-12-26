Enerjiye 4 milyar dolarlık finansman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’nın enerjide dış finansmanın daha net şekilde gireceği bir yıl olacağını kaydetti. 2026 içerisinde Karadeniz’de 6 keşif planlandığının altını çizen Bakan Bayraktar, “2028’de Türkiye şu andaki mevcut verilerle 500 bin varillik bir petrol ve doğal gaz üretimine sahip olacak” dedi.





TPAO’YU SATIN ALIMLAR VE ORTAKLIKLARLA BÜYÜTECEĞİZ

2025 yılındaki enerji gelişmelerini ve 2026 planlarını İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla paylaşan Alparslan Bayraktar, enerjide sıçrama hamlesi olacak adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. 2026’da TPAO’yu, birleşme, devralmalar ve ortaklıklarla büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Bayraktar, İtalyan SACE üzerinden Sakarya Gaz Sahası’nda 1 milyar avroluk kredi kullanacaklarını belirtti. Bayraktar, sukuk ihracıyla birlikte 4 milyar dolarlık finansman hedeflediklerini kaydetti.





KARADENİZ’DE DENİZDEN GAZ ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Petrol ve doğal gaz tarafında da 2026’nın biraz daha farklı bir yıl olacağını kaydeden Bakan Bayraktar, Gabar’da yani 80 bin varil günlük üretimle platoya yaklaştıklarını belirtti. Bayraktar, keşif ve üretim çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Sakarya Gaz Sahası’nda 2026 üretimin 2 katına çıktığı bir yıl olacak. Birinci faz karada kurulan bir tesis üzerinden yapılmıştı. Şimdi deniz üstünde FPU (yüzer üretim tesisi) ile bunu yapacağız. Sakarya Gaz Sahası’nda üretimin 2 katına çıkıp yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşıladığımız bir sürece gidiyoruz. Bu yaklaşık 7,5 milyar metreküp eder. Bugünkü rakamlarla da 3,2 milyar dolarlık ithalatı bu şekilde önlemiş olacağız.”





70 YILLIK NÜKLEER HAYALİ GERÇEK OLUYOR

2026'nın önemli olaylarından bir tanesinin de Diyarbakır'daki, çatlatma yöntemiyle üretim olduğunu belirtti. Bayraktar, “2026, yatay sondaj ve çatlatma yapacağımız. Başarılı olursak da Türkiye petrolcülüğünde hakikaten bir oyun değiştirici etkisi olabilecek bir iş. Bunu Trakya'ya taşıma planımız var. Bu sefer petrol değil ama gaz hedefli olarak Trakya'da olmayı planlıyoruz” dedi. 2026’nın nükleer enerji açısından da bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Alparslan Bayraktar, “2026’da bizim için en önemli konu Akkuyu'nun birinci reaktörünün devreye girmesi. Türkiye'nin nükleer serüveninde, yani 70. yılında Türkiye nükleerden elektrik inşallah üretir hale gelecek. Bunun yanında küçük modüler reaktörlerle (SMR) ilgili 2026 yılında Meclis'e bir kanun taslağı sevk etmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.





İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ NGS’DE İMZALARI ATMAYI HEDEFLİYORUZ

Sinop ve Trakya’da planlanan iki nükleer santralin de 2026’da detaylarını netleştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Bayraktar, “Türkiye- Güney Kore-ABD gibi üçlü bir yapıyı Sinop’ta düşünüyoruz. Ama, onun dışında Rusya ve Çin’le konuşuyoruz. 2026’da anlaşma aşamasına gelmeyi hedefliyoruz” dedi.





BEYLİKOVA'DA TEMELİ ATACAĞIZ

Gelecek yıl Beylikova’da nadir toprak elementleri alanında endüstriyel tesisin temelini atmayı hedeflediklerinin altını çizen Bayraktar, “Türkiye'nin kaynaklarını ekonomiye kazandırmakla alakalı yoğun mesai harcayacağız. Eti Maden'i milli maden şirketimiz olarak konumlandırmak ve daha aktif hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.





Deniz üstü rüzgara YEKA modeli

Türkiye’nin 2025 yılını rüzgârda 2 bin megavat, güneşte 6 bin megavat kapasitelik yatırımla tamamlayacağını vurgulayan Alparslan Bayraktar, “YEKA'lar devam edecek. Hher yıl 2.000 megavatlık yeni kapasite tahsisini, hedefliyoruz” dedi. Denizüstü rüzgar enerjisine değinen Bayraktar, “YEKA benzeri bir modelle deniz üstü rüzgarı açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.





Ocakta zam planımız yok

Alparslan Bayraktar, ocak ayında enerji faturalarında bir zam planlarının olmadığını dile getirdi. 2025 yılında enerji sübvansiyonu faturasının 650 milyar lirayı aştığı bilgisini paylaşan Bayraktar, 2026’da ise bu miktarın 400 milyarın üzerinde olacağını ifade etti.





Körfez'den yeni yatırım yolda

Körfez bölgesinden Türkiye’ye yönelik enerji alanındaki yatırımcı ilgisine de değinen Bayraktar, şunları dedi: “Körfez’den, Akwa ile 5 bin megavatlık bir paket konuştuk ama bunun ilk adımı 2 bin megavat olacak. Yine Körfez’den başka bir şirketle de güneş artı depolama gibi bir, proje konuşuyoruz. Onun da yatırım tutarı 1,5 milyar dolar civarında olur.”



