Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar

BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar

15:5623/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verdi.

BDDK'den yapılan açıklamada, 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.


Açıklamada, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve BDDK'nin internet sitesinde yayımlanmasına karar verildiği ifade edildi.


BDDK, 5 Aralık 2024 tarihinde de aldığı kararla 2025 yılı için söz konusu kuruluşlara yönelik enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar vermişti.



#Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
#Enflasyon muhasabesi
#BDDK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Recep ayı ne zaman bitecek? 2026 Diyanet takvimine göre Recep ayının son günü