BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulanmamasına yönelik karar

BDDK'den yapılan açıklamada, 11 Ocak 2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.