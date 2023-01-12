Ekonomi Bakanlıktan açıklama geldi Zamlı maaşlar yetişecek mi?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlıktan açıklama geldi: Zamlı maaşlar yetişecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaşlarına yansıtılacak zam ve 14 günlük farkın ödenebilmesi amacıyla Bakanlık sistemlerinin kamu kurumlarının kullanımına açılacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakanlıktan açıklama geldi: Zamlı maaşlar yetişecek mi?
Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, memur maaşlarına yansıtılacak zam ve fark tutarlarına ilişkin yapılan açıklamada şunları kaydedildi; Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen bilişim sistemi aracılığıyla, 210 kamu idaresinde yaklaşık 2,9 Milyon kamu görevlisinin maaşının elektronik ortamda ödenmesini sağlıyoruz.

'EKİBİMİZ ÖZVERİYLE ÇALIŞMAKTADIR'

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.

Herkes dışındakini merak ediyor

Herkes dışındakini merak ediyor

Kimse ne olduğunu bilmiyor: Hiç düşündüğünüz gibi değil.
Bakanlık konut satışına çıkıyor

Bakanlık konut satışına çıkıyor

​Satış şartları ve tarihi belli oldu.
Hedef 2053tenet sıfır emisyon

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda konuştu.

Ayasofya 'doğal taş müzesi' gibi.

'Satrancın atasıdır' demek belki çok da yanlış olmayabilir.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.