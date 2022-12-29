Bakanlıktan EYT için e-Devlet önerisi

Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur” ifadelerini kullandı.

Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum.

Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT müjdesini dün akşam duyurdu. Uzun süredir Türkiye gündemini oluşturan konulardan biri olan EYT, nihayete kavuşmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklamaları büyük sevince neden oldu. EYT düzenlemesi sonrası İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra hizmet dökümleri ile ilgili bilgi almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk drone ile görüntülendi.



