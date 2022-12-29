Bakanlıktan EYT için e-Devlet önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, oluşan kuyruk sonrası, işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılabileceğini anlatan bir video yayınladı. TRT Haber'de yer alan habere göre vatandaşlar, SGK'ya gitmeden evde, cepte, internette, 7/24, istediği anda, istediği yerde e-Devlet'te işlem yapabiliyor.
e-Devlet platformu üzerinden hizmet süreleri görülebiliyor, eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi yapılabiliyor. Emeklilik başvuruları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYTde yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti.
Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı.
Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi.
Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum.
O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın.
Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum” dedi.
Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, “ Doğum borçlanması yapacağız.
Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur” ifadelerini kullandı.
Kuyruk uzun yüzler gülüyor: EYT müjdesinin ardından vatandaşlar soluğu SGK önünde aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT müjdesini dün akşam duyurdu. Uzun süredir Türkiye gündemini oluşturan konulardan biri olan EYT, nihayete kavuşmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklamaları büyük sevince neden oldu. EYT düzenlemesi sonrası İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Doğum ve askerlik borçlanmasının yanı sıra hizmet dökümleri ile ilgili bilgi almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk drone ile görüntülendi.
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesinde yer alan başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminatlarında artışa gidildi.
Yapılan değişikliğe göre, uzman öğretmen unvanını kazanmış olan 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 20’den yüzde 60’a çıkarılırken, diğer derecelerden aylık alanlar tazminat oranı yüzde 15’ten yüzde 50’ye çıkarıldı.
Başöğretmen unvanını kazanmış olanlardan 1-2 derecelerden aylık alanların tazminat oranı yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılırken, diğer derecelerden aylık alanların tazminat oranı ise yüzde 30’dan yüzde 100’e çıkarıldı.
İŞTE YENİ UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN TAZMİNAT ORANI657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9’uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152’nci maddesine göre 2006 Ödenecek “Diğer Tazminatlar”a ilişkin yeni kararda şu ifadeler yer aldı:
Karar Sayısı: 6617 Ekli Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aym Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Kararm yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
MADDE 1- 17.4.2006 tarihli ve 200610344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.
MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin A. Eğitim Öğretim Tazminatı bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan 20 ve 15 ibareleri sırasıyla 60 ve 50 şeklinde, (c) bendinde yer alan 40 ve 30 ibareleri sırasıyla 120 ve 100 şeklinde değiştirilmiştir.”
Binlerce kişiyi ilgilendiren gelişme: Tazminat oranları yüzde 100 arttı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okul ve kurumlardan, ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenecek olan başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını kazanmış olanların tazminat oranları yüzde 100'e kadar arttırıldı.